紐約客談／國際旅遊恐因變種病毒再限制 華人嘆返鄉難

正當人們期望從新冠疫情 中徹底走出來，南非爆出新的新冠變異病毒omicron正在傳播，被科學專家形容為「進化大躍進」的病毒，引發世界關注；大多紐約華人 預測，疫情不會上升到封城、經濟停滯的程度，但一致認同國際旅遊篤定受到影響，往返家鄉的心願又要無限期拖延。

被定性為「高關注變異株」的omicron嚴重變異病毒，已傳播到多個國家，並造成美股大跌；南非科學家透露，這款新型病毒有異常多的突變，能躲避人體的免疫系統反應，傳播力更強、更快，現有的疫苗可能無抵抗作用。

拜登政府此前才取消30多個國家旅客的疫情旅遊限制，不到一個月又宣布新一波限制，讓人有「往日再現之感」，令急切想安全返鄉的在美華人感到沮喪；多年未返家鄉的華女說，隨著全球變種擴散，越來越多國家會面臨被美國限制旅遊，「感覺疫情不會到頭了，已經好多年沒回家，現在看起來更是遙遙無期。」

再者，紐約目前雖還未出現omicron病例，但就和一年多前的景象雷同，紐約市 從無病例到大爆發，並沒有花很長的時間；作為熱門的國際旅遊勝地，紐約市出現變種病例也只是時間問題，屆時某種程度的防疫令再起，又要重新迎接之前所經歷的各種波折。

所幸的是，今年初Delta病毒入侵紐約市，市民便對病毒變異情況有所了解，儘管導致病例增加，但並沒有比2020年3月的病毒爆發力來得強勁；伴隨著新的病毒再現，可能是警惕心稍有鬆懈，目前的人更多是深感無奈而非恐懼，只要願意配合政府妥善的應對方式，相信不會有太嚴重的爆發情況。

（紐約客談，每周二至周六見報）