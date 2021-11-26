梅西遊行回歸 感恩節更熱鬧 民眾：美好紐約回來了

紐約市感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸，圖為今年新亮相的尤達寶寶。（記者金春香／攝影）

紐約市 感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行 」25日全面回歸，給從疫情 中逐漸復甦的紐約帶來生機和溫馨節日氣息，15個巨型氣球、28輛花車、36個傳統和創新充氣玩偶依次亮相，「尤達寶寶」(Baby Yoda)、寶可夢等造型的氣球，首度亮相，吸人眼球。

去年為減少病毒傳播，梅西將遊行參與人員縮減約88%，遊行的看點大氣球僅在先鋒廣場(Herald Square)街區展示，並取消前一晚的大氣球充氣活動，不使用人工操縱，民眾只能通過電視和網路轉播觀摩。

紐約市感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸。（記者金春香／攝影） 紐約市感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸。（記者金春香／攝影） 紐約市感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸，高蹺隊很是顯眼。（記者金春香／攝影） 紐約市感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸，圖為漫畫Dairy of a wimpy kid的Greg Heffley。（記者金春香／攝影）

今年不僅遊行路線回歸疫情前，操控巨型氣球的人員也都悉數回歸，現場更是聚滿對遊行期待已久的民眾和遊客，大家紛紛感嘆「美好的紐約終於又回來了！」

遊行於上午9時開始，路線按往年慣例，從中央公園西大道交77街開始，向南經過哥倫布圓環，最後在梅西百貨前的先鋒廣場結束，共有15個巨型氣球、28輛花車、36個傳統和創新的充氣玩偶、超過800多個小丑、十個遊行樂隊、九個表演團體，以及聖誕老人。

「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸，圖為Toni, the Bandleader Bear 。（記者金春香／攝影） 紐約市感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸，圖為寶貝老闆氣球。（記者金春香／攝影） 紐約市感恩節重頭戲「梅西感恩節大遊行」25日全面回歸，圖為孫悟空氣球。（記者金春香／攝影）

除了「孫悟空」、「海綿寶寶」、「斯莫基熊」(Smokey Bear)」、史努比等經典造型氣球外，新亮相的巨型氣球包括Ada Twist，尤達寶寶和寶可夢的皮卡丘、伊布(Eevee)等角色，另外還有去年新亮相的寶貝老闆(Baby Boss)回歸，以及今年新版手捧紅心的麥當勞叔叔；紐約百老匯歌舞劇則會有「六位皇后」(Six)、「紅磨坊音樂劇」、「女巫前傳」(Wicked)，以及阿拉丁等迪士尼造型的演員登場。

由於疫情還未結束，所有參與遊行的表演者和操控氣球的工作人員都配戴與服裝顏色相近的口罩，更給今年的活動增添別樣色彩。

迪士尼花車上的阿拉丁和茉莉公主一邊表演一邊向觀眾揮手。（記者金春香／攝影）

從加州到紐約過感恩節周末的張Eric和張嘉玲頭戴火雞帽，在參觀人群中非常搶眼，二人從小就每年在電視上看遊行轉播，今年是第一次到現場，早上6時就早早到達現場，搶占了位於38街路口處的好位置，二人說親眼看到巨型氣球和眾多表演人員在眼前經過的感覺非常棒，遠超預期。

來自波士頓的Linda Buckley帶著兩個孩子和朋友第一次觀看遊行，她說自己從小就看電視轉播，如今終於帶著孩子親身觀看，「這是我願望清單中的一項，今天終於如願！」

時隔五年再次來到遊行現場的許藝說，看到大家在經歷了近兩年抗擊疫情後，終於重新走上街頭、慶祝感恩節，當聽到周圍的陌生人互相說著「感恩節快樂」時，內心非常感動，「這場遊行來的非常及時，讓紐約一掃疫情的陰霾，我也感恩疫情期間家人和朋友都健康，相信很快大家的生活就能回歸正常。」

從1924年的雛形首登場，到1927年引入巨型角色氣球打響名號，梅西感恩節遊行至今已走過95個年頭，早已成為聞名世界的「美國符號」之一。