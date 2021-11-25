曼哈頓2大道地鐵線 明年可望開工

霍楚23日視察第二大道地鐵線將使用的隧道，表示若聯邦政府批准資金，明年可開工建設。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)日前承諾，將在明年繼續推進紐約市 曼哈頓第二大道地鐵線(Second Avenue Subway)第二階段工程的建設；若聯邦政府批准資金，明年可開工建設。

霍楚23日視察第二大道地鐵線將使用的隧道，這條位於東哈林區的隧道建於1970年代初，1974年因紐約市財政緊張而終止建設，已經荒廢半個世紀之久，隧道位於東110街至120街之間；這條隧道將可讓Q線從北端的東96街延伸至125街，其中將新建兩座地鐵站 。

根據大都會運輸署(MTA)此前計畫，這項將地鐵線延伸1.6哩的工程預計造價63億元，每哩成本高達39億元，為全球單位造價最高的地鐵線；而且若算上該項目的債務融資成本，總造價將高達69億元。

MTA過去兩年一直在等待聯邦捷運管理局(Federal Transit Administration)批准34億元的項目資金以動工；霍楚表示，拜登總統已經簽署基建法案，預計這筆資金將很快到位，「我們已經準備好，目前仍需要一些批文；如果明年批准，馬上就可以動工。」

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等民主黨人此前一直推動用基建法案的資金注入該項目，但拜登政府仍未批准MTA兩年前就已提交的資金申請。

霍楚說，若按疫情前的情況估計，第二階段地鐵線預計將每日服務20萬通勤客，現在預計則將每日服務12萬3000人；MTA代主席利博(Janno Lieber)則表示，這條天價地鐵線已經算「便宜」了，「完工之後，這條線路服務的人數將相當於整個費城地鐵；每個人都喜歡討論成本，但是也要看看服務的人數；如果按人數看，這條地鐵線路的建造效率已經很高。」

MTA預計第二階段工程將耗時七年，因此至少到2029年底才能完工；霍楚表示，「我會在我的任內努力推動工程，預計能提前完工；聯邦政府知道這件事的緊迫性，浪費時間意味著浪費金錢；如果2019年就開工，如果川普政府沒有推遲、資金早就到位的話，花的錢就會更少。」