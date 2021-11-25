我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

曼哈頓2大道地鐵線 明年可望開工

記者和釗宇／紐約報導
霍楚23日視察第二大道地鐵線將使用的隧道，表示若聯邦政府批准資金，明年可開工建設。（州長辦公室提供）
霍楚23日視察第二大道地鐵線將使用的隧道，表示若聯邦政府批准資金，明年可開工建設。（州長辦公室提供）

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前承諾，將在明年繼續推進紐約市曼哈頓第二大道地鐵線(Second Avenue Subway)第二階段工程的建設；若聯邦政府批准資金，明年可開工建設。

霍楚23日視察第二大道地鐵線將使用的隧道，這條位於東哈林區的隧道建於1970年代初，1974年因紐約市財政緊張而終止建設，已經荒廢半個世紀之久，隧道位於東110街至120街之間；這條隧道將可讓Q線從北端的東96街延伸至125街，其中將新建兩座地鐵站

根據大都會運輸署(MTA)此前計畫，這項將地鐵線延伸1.6哩的工程預計造價63億元，每哩成本高達39億元，為全球單位造價最高的地鐵線；而且若算上該項目的債務融資成本，總造價將高達69億元。

MTA過去兩年一直在等待聯邦捷運管理局(Federal Transit Administration)批准34億元的項目資金以動工；霍楚表示，拜登總統已經簽署基建法案，預計這筆資金將很快到位，「我們已經準備好，目前仍需要一些批文；如果明年批准，馬上就可以動工。」

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)等民主黨人此前一直推動用基建法案的資金注入該項目，但拜登政府仍未批准MTA兩年前就已提交的資金申請。

霍楚說，若按疫情前的情況估計，第二階段地鐵線預計將每日服務20萬通勤客，現在預計則將每日服務12萬3000人；MTA代主席利博(Janno Lieber)則表示，這條天價地鐵線已經算「便宜」了，「完工之後，這條線路服務的人數將相當於整個費城地鐵；每個人都喜歡討論成本，但是也要看看服務的人數；如果按人數看，這條地鐵線路的建造效率已經很高。」

MTA預計第二階段工程將耗時七年，因此至少到2029年底才能完工；霍楚表示，「我會在我的任內努力推動工程，預計能提前完工；聯邦政府知道這件事的緊迫性，浪費時間意味著浪費金錢；如果2019年就開工，如果川普政府沒有推遲、資金早就到位的話，花的錢就會更少。」

霍楚23日視察第二大道地鐵線將使用的隧道，表示若聯邦政府批准資金，明年可開工建設...
霍楚23日視察第二大道地鐵線將使用的隧道，表示若聯邦政府批准資金，明年可開工建設。（州長辦公室提供）

地鐵站 霍楚 紐約市

上一則

男子稱曼哈頓大橋夜路遭搶 線上籌款2萬 五分局調查稱假案

下一則

占公車道 今年已開38萬罰單…自動化監控 執法更頻繁

延伸閱讀

布塔朱吉聲望「贏拜登」被拱代表民主黨選2024

布塔朱吉聲望「贏拜登」被拱代表民主黨選2024
一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？

一洲焦點／拜登釋儲油保民調、紐約市非公民也可投票？
台灣將派唐鳳、蕭美琴參與美民主峰會 拜登未邀中俄

台灣將派唐鳳、蕭美琴參與美民主峰會 拜登未邀中俄

QA看懂戰備儲油…存放美4個地下鹽穴 已釋出24次

QA看懂戰備儲油…存放美4個地下鹽穴 已釋出24次
選民印象只有內鬥…民主黨2022期中選舉「玩完」

選民印象只有內鬥…民主黨2022期中選舉「玩完」

熱門新聞

華男面對三名非裔歹徒拔槍自衛。（取自監控視頻）

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

2021-11-21 11:19
一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

2021-11-20 13:18
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

2021-11-24 11:33
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光