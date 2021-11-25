占公車道 今年已開38萬罰單…自動化監控 執法更頻繁

市交通局針對私家車阻擋公車專用道，今年已開出38萬2000張罰單；圖為法拉盛緬街的公車道。(記者張心╱攝影)

根據紐約市 數據統計，今年市交通局針對阻擋公車專用道而開出的罰單，比往年還要多更多；市交通局(DOT)自2010年開始使用公車專用道攝影 機以來，隨著更自動化監控的推出，罰單數量穩步上升，截至11月4日，已累積開出罰單38萬2000張。

市交通局數據顯示，今年至11月，由紐約市固定攝影機開出的罰單，共計38萬2000張；2020全年為35萬6000張、2019年則是26萬3000張罰單，三年來就開出了100多萬張罰單；根據目前罰款，阻擋公車專用道罰款從50元起，每次累犯增加50元，12個月內最高罰款為250元。

有民眾認為，市交通局針對占用公車專用道開罰，只是為了進帳，「我理解超速或闖紅燈，但是公車專用道開罰沒有道理」，對此大都會運輸署(MTA )發言人多諾萬(Aaron Donovan)指出數據表示，在有公車專用道的公車路線，平均時速明顯較其他沒有公車專用道的地方快；「你開的是公車嗎？如果不是，想要不吃罰單很簡單，就是遠離公車專用道。」

2019年紐約州允許在公車專用道、公車上裝設攝影機來執法，MTA可在曼哈頓第一、第二大道、14街、34街、86街和布碌崙(布魯克林)Nostrand大道、Utica大道等處安裝攝影機，根據MTA數據，從2019年10月到今年9月，這些攝影機共計開出10萬8746張罰單。

市交通局發言人斯坦(Seth Stein)說，當局在192個地點分別裝設379個公車專用道攝影機，同時計畫將繼續擴大設置；他說，相關單位正在使用一切方式，來加快公車速度，以為通勤者節省時間，他表示，公車專用道攝影機對於保持車道暢通、改善司機駕駛行為等擁有顯著效果，並將繼續成為加快公共交通服務的關鍵。

斯坦表示，市交通局和MTA的數據，有80%的駕駛在收到第一張占用公車專用道罰單後明顯改善，未有累犯；該數據在安裝在公車上的攝影機，為87%。