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紐約市確診病例 較上月大增5成

記者和釗宇／紐約報導

市府數據顯示，儘管紐約市七天平均日新增新冠病例已經突破千例，但市衛生局表示感恩節活動和聚會可照常進行，因目前全市大部分市民已經有疫苗保護；市衛生局長喬克西(David Chokshi)說，目前全市已有76%的市民至少接種一針，他仍建議旅行或聚會前後都應進行核酸檢測；目前在全州疫情繼續升溫，紐約市仍屬於疫情最輕的地區，陽性率不到全州平均水平的一半。

根據衛生局數據，全市七天平均日新增病例24日已經增至1278例，比10月底的838例大幅增長52%；去年市府為防止疫情惡化，建議民眾取消感恩節聚會，而今年已大範圍接種疫苗，市府表示感恩節慶祝活動和聚會都可進行。

喬克西表示，「首先，如果你已經完全接種疫苗，參加任何活動都會更加安全；若參加聚會的所有人都已接種，那所有人都會感到安心；旅行或聚會前後如果進行檢測，就能增加一層防護，在紐約市檢測非常方便。」

不過，他仍表示，如果感到身體不適，或者聚會者中有包括兒童在內的未接種者，就應該避免聚會；喬克西說，全市70%的檢測結果都可以在一天之內出爐，出行或聚會前應做好規畫；他還表示，接種補強針也很重要。

州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「儘管假日季是親友聚會的時間，但同時也是疫情最容易傳播的時間，因為更多民眾在旅遊出行、室內聚會，增加染疫幾率；最佳的防疫辦法就是接種疫苗，最好也接種補強針。」

紐約市仍屬於全州範圍內疫情最輕的地區，目前全州七天平均檢測陽性率為3.84%，西紐約地區已經近10%，紐約市只有1.67%。

但全州範圍內疫情繼續升溫，23日新增陽性病例7166人，比兩周前已經大增超過40%；同時，全州新冠住院人數、ICU住院和插管治療人數也繼續增長，23日新增死亡31人。

紐約市 疫情 檢測

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