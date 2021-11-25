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紐約客談/城區監獄計畫明年動工？ 要看亞當斯

紐約客談

市議會日前舉行了關閉雷克島監獄、新建四座城區監獄計畫的最後一次公聽；市府方面信誓旦旦說，明年就可開工，無論是市長刑事司法辦公室、懲教局還是來公聽會作證的組織，都認為城區監獄的未來一片大好，肯定能在2027年準時完工。

然而，這可能只是白思豪政府一廂情願罷了；畢竟，即便要完成該計畫，執行者也是下任市長亞當斯，項目如何推動、何時推動，取決於亞當斯；而且，在皇后區秋園和曼哈頓華埠，原本支持監獄建案的兩名市議員都將離任，新任的舒曼琳和馬泰，均明確表態反對城區監獄，亞當斯也須和他們協商此事。

從理論上來說，城區監獄建案已經很難下馬；市府人員表示，白思豪離任前已經與拆樓公司簽好合同，預計明年初就可拆除現有監獄建築；但是，即便要執行合同，也要等到亞當斯上任以後，而他有可能做出任何改變；儘管亞當斯曾表他支持城區監獄計畫，但他從未承諾何時完成，更何況一朝天子一朝臣，懲教局、刑事司法辦公室預計都將換帥。

其實，城區監獄計畫能否成行，還存在客觀上的困難，那就是疫情以來紐約市在押人數不降反升；白思豪一直推動減少在押人數，關閉雷克島監獄後，四個城區監獄最多只能容納3300人；然而數據顯示，今年10月全市在押人數升至5543人，比一年前增加近千人。

而且，亞當斯上任後的首要任務就是打擊犯罪，估計造成在押人數繼續上升；如果在押人數一直無法降至城區監獄容納量，亞當斯勢必就要修改城區監獄計畫，屆時會發生什麼變化，人們拭目以待。

（紐約客談，每周二至周六見報。）

監獄 亞當斯 白思豪

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