砍室友數十刀奪命…林賽春認誤殺 面臨25年監禁

林賽春(右二)本月3日認下兩項一級誤殺罪名，將被判囚25年。(本報檔案照，法院Pool Photo)

三年前涉嫌在法拉盛 猛砍兩室友23刀和16刀致死的華男林賽春(Sai Chun Lam，姓名皆為音譯)，日前與檢方達成協議，撤銷原一級蓄意謀殺指控，承認兩項一級誤殺罪名，他將於12月1日接受量刑，面臨25年監禁；林賽春一度因精神問題，接受心理治療一年，案發前他失業數月，且與死者夫婦早有積怨。

根據警方消息，55歲的林賽春因涉嫌於2018年11月14日晚10時20分，在博生大道(Parsons Blvd.)和147街間的37大道一棟公寓樓內，砍傷致死67歲的華裔男子劉春富(Chun Fu Liu)和他64歲的妻子趙德玉(Deyu Zhao)，被捕後，案件一度因他的精神問題與疫情 爆發陷入膠著。

州高等法院23日消息顯示，林賽春於本月3日上庭時，已與檢方達成認罪協議；檢方同意將其原有的兩項一級蓄意謀殺指控降低至兩項一級誤殺，他當庭認罪，法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)定於12月1日量刑，他將面臨25年的刑期。

案發前13天，林賽春與劉春富及趙德玉因在公寓中發生爭執，雙方都被警方拘捕；趙德玉指控林賽春將她推倒在地上，導致她的頭部受傷，林賽春因此被控一項三級攻擊罪，而死者劉春富被控二級騷擾、攻擊罪和故意損壞財物罪。

據悉，林賽春來自中國福州，先移居香港，後來到紐約，他因好賭，在法拉盛餐飲界出名，很多人都知道「福州林」；案發前，他在法拉盛的一家餐館上班時曾不慎跌倒，腿部受傷，便停工在家，疑因長期失去收入，致使性情煩躁，加上鄰里間的積怨，釀成慘案。

案件發生的三天後，逃離現場的林賽春在兩名表弟的陪同下到警局投案，他先被大陪審團以兩項二級謀殺、一項四級非法持武與一項攻擊意圖致傷罪起訴，但因他精神出現問題，不宜繼續受審，於2019年1月被送往紐約州 心理健康廳(OMH)的下屬機構治療。

治療結束後，林賽春被大陪審團於2020年1月30日加控兩項一級謀殺與一項篡改證據，並保留原起訴罪名，包括四級非法持有武器與兩項二級謀殺；他一度拒不認罪，先後聘請兩位代表律師，案情重啟後又因疫情爆發再三延期，直到他本月3日認罪。