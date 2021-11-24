80萬非公民可選市級民代 下月料過關

候任市長亞當斯支持允許超過80萬擁有合法工作身分的移民擁有市級選舉投票權的提案。(路透)

紐約市 議會預計將在下月通過提案，允許超過80萬擁有合法工作身分的移民 擁有市級選舉投票 權，將有11萬7500名尚未入籍的華裔移民將首次有機會選舉市級民代；該提案已經取得市議會絕對多數支持，此前因可能存在與州選舉法衝突之處而被擱置，但目前法律障礙已經解決；市議長張晟(Corey Johnson)也一改謹慎態度，稱將推動提案通過；候任市長亞當斯(Eric Adams)更是表示支持。

這項名為「我們的城市我們投票」(Our City, Our Vote)的提案，由市議員羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)提出，擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30天的居民，就可有市級選舉投票權；除永久居民(綠卡持有者)之外，還有依法納稅、有合法工作身分的移民，包括工作簽證(H-1B，L-1)持有者、參加實習計畫(OPT)的國際學生(F-1)及工作簽證配偶(H-4，L-2)等EAD工作許可卡持有者、受「童年抵美暫緩遣返」(DACA)計畫保護的夢想生等。

紐約時報報導，預計這項提案將於12月9日表決通過，目前51名市議員中有34人支持該提案，若通過後市長也無法行使否決權；羅格貴茲表示，「民主黨應該關注紐約市，現在全美都在限制投票權，但我們在擴大投票權。」根據市府數據，全市約有80萬8000名成年移民擁有合法工作身分，其中13萬為多米尼加裔，11萬7500人來自中國。

該提案兩年前就已提出，但因為與州選舉法有衝突之處而未能推進；但市議會法務人員和投票權專家表示，提案內容和州法並不衝突，紐約移民聯盟(NYIC)副主席喬西(Anu Joshi)說，目前聯邦法律和州法在投票上對是否入籍的限制只適用於聯邦和州級選舉；肯塔基大學選舉法專家道格拉斯(Joshua Douglas)則表示，紐約州憲法僅規定公民可投票，並未說非公民不可投票。

若提案通過，為規避州選舉法中「僅公民才能註冊選民」的規定，紐約市選舉委員會將為非公民選民單獨製作選民註冊表，非公民選民投票中使用的選票，將只顯示市級民代候選人；提案還要求對投票站人員進行培訓，並開展社區教育。

此前擔憂該提案存在法律問題而拒絕推進議程的市議長張晟，23日也表示即便提案遭遇訴訟，也有信心推行；「這個提案的確得到了足夠的票數支持，很多組織都在推動，討論度很高；非公民投票在全市、全美都是大事，提案通過的那一天將令人激動；這個提案的內容很複雜，我們希望考慮周全，尤其是文本方面；我們認為已經解決了法律問題，當然也有可能遭遇訴訟，但我們相信自己站在正確的一方。」

候任市長亞當斯以及所有下屆市議會議長參選人均表示支持該提案；但即將卸任的市長白思豪(Bill de Blasio)仍持保留態度，他此前表示，市議會無此權限通過這項提案，因與州法有衝突，而且通過後可能會讓削弱移民入籍的動機；他23日說，如果提案通過，不會使用否決權，但重申市議會無此權限通過該提案，應該從州一級修改法律。