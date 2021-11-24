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是否公民 應有本質區別…反對者促公投

記者張晨／紐約報導
紐約市要賦予非公民投票權，很多華人也表態反對；圖為今年普選日的法拉盛一處投票站。(記者牟蘭／攝影)
紐約市要賦予非公民投票權，很多華人也表態反對；圖為今年普選日的法拉盛一處投票站。(記者牟蘭／攝影)

市議會將允許80萬擁有合法工作身分的移民擁有市級選舉投票權，超過11萬華人受惠，但華社的支持與反對聲浪皆有，支持者認為這將成為加強華人的參政聲音和影響力，反對者則表示會稀釋公民的權利，是矯枉過正。

今年初剛剛拿到永久綠卡的左思雨表示，紐約市兌現了移民的熔爐的承諾，這樣移民者們加強了歸屬感和責任感，即使沒有宣誓入籍，也能在紐約市參政議政；這無疑擴大了少數族裔群體的聲音，能爭取到更多利益。

左思雨的丈夫在五年前入籍成為公民，但對此持反對態度，他表示，促使移民成為美國公民一個重要的鼓勵因素是希望他們能夠行使投票權，而如今該法案的提出會與很多人的想法衝突。

他表示，使更多人擁有投票權是好的，但對國家發展不一定是長久之計，紐約市近年來在左傾的道路上越走越遠；政客還是要從「美國人」的利益出發，永久居民和公民需要有「本質區別」，該法案所傳達的信息和負面影響一定大於積極面。

華埠社區人士陳家齡同樣持反對態度，他表示，投票是移民宣誓入籍後獲得的特權，這些市議員和支持者只是想為自己增加選票。

「投票是公民的義務，這是不能改變的鐵律，如果一個地區有相當數量的非公民選民，這將改變服務和權力的平衡；我們需要回歸常識，以溫和的方式處理問題」，陳家齡說。

反對者表示，支持在全市範圍內就該問題直接向選民舉行公投，應該讓現在的選民決定，是否願意與那些在這里居住了30天或更長時間的人一起取得跟他們一樣的投票權。

投票 紐約市 移民

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