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破解疫苗迷思 紐約市鼓勵打加強針

記者顏嘉瑩／紐約報導
目前紐約市加強針、兒童疫苗施打情況良好，市府除繼續鼓勵接種外，也將推出系列廣告，打擊錯誤疫苗觀念。(美聯社)
目前紐約市加強針、兒童疫苗施打情況良好，市府除繼續鼓勵接種外，也將推出系列廣告，打擊錯誤疫苗觀念。(美聯社)

紐約市新冠疫苗接種狀況踴躍，目前約有88%的成年人已接種疫苗，不過坊間對疫苗的錯誤觀念與迷思，也讓部分民眾止步不前，讓專家擔心疫情可能捲土重來；為推廣加強針與疫苗持續接種，市長白思豪(Bill de Blasio)22日表示，將擴大宣傳消除民眾對疫苗的誤解，並普及正確疫苗知識。

白思豪22日在例行記者會上表示，紐約市的高疫苗接種率領先全美，也是帶領這個城市回歸的關鍵，而針對加強針，紐約也在全美引領潮流；他表示，紐約市的立場為「加強針適合每個人」，市府和醫療專家也都曾清楚表示，「在紐約市所有想要接種加強針者，都能接種。」

上周聯邦食品暨藥物管理局(FDA)開放所有18歲以上的民眾，可接種輝瑞(Pfize)及莫德納(Moderna)加強針；白思豪鼓勵，所有符合資格的市民都應該儘速接種，以保護自己以及家人，同時目前全市補強針的接種情況良好；根據統計，目前已經有81萬1460名紐約居民已經接種補強針，預計在節日季前，接種的人數也將持續增加。

市議員利華娜(Carlina Rivera)表示，疫苗在預防新冠重症、降低住院率和死亡率等效果顯著，即便是在Delta變種病毒也一樣，不過新冠抗體最終會減弱，「這就是為什麼所有市民都應該抓緊機會接種補強針，特別是那些高風險群體。」

雖然大部分民眾接種踴躍，但坊間仍流傳對疫苗的錯誤觀念與迷思，包括接種疫苗會不孕、曾經感染新冠就有自體免疫不需接種等錯誤觀念，讓部分民眾猶豫不敢接種疫苗，白思豪表示，市府將推廣一系列廣告，打擊錯誤迷思，並宣傳有關疫苗的正確專業觀念，以鼓勵更多人接種疫苗。

根據市府統計，截至22日，全市有88%的成年人至少接種一劑疫苗，所有年齡者中，該數字則有75%；另外五至11歲的兒童，已有10萬人至少完成一劑接種。

疫苗 紐約市 白思豪

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