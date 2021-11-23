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州眾議會發布報告：葛謨性騷擾、濫權出書、瞞報疫情

記者和釗宇／紐約報導
紐約州眾議會22日公布針對前州長葛謨的彈劾調查報告，證實葛謨的確對女性實施性騷擾、濫用公共權力出版自傳，同時對養老院新冠死亡數字的公布沒有確保「完全透明」。（州長辦公室提供）
紐約州眾議會22日公布針對前州長葛謨的彈劾調查報告，證實葛謨的確對女性實施性騷擾、濫用公共權力出版自傳，同時對養老院新冠死亡數字的公布沒有確保「完全透明」。（州長辦公室提供）

州眾議會22日公布針對前州長葛謨(Andrew Cuomo)的彈劾調查報告，證實葛謨的確對女性實施性騷擾、濫用公共權力出版自傳，同時對養老院新冠死亡數字的公布沒有確保「完全透明」。

眾議長希士提(Carl Heastie)表示，這份報告代表著「紐約州歷史上極其悲哀的一頁」，「如報告所示，前州長的行為極其令人不安，說明他不適合繼續履職；我希望這份報告幫助紐約人更好地理解葛謨面臨指控的嚴重性，並幫助我們建立操守更好、更負責的政府。」

州眾議會今年初外聘法律公司，代表州眾議會司法委員會對葛謨進行調查；雖然葛謨已經辭職，但州眾議會仍表示將公布報告；這份長達46頁的報告顯示，調查人員確認，去年疫情初期有數千名養老院新冠患者轉運至醫院後死亡，州衛生廳的確希望不要將這部分死亡人數計入養老院死亡數據，而且這與葛謨出版抗疫自傳相關。

報告表示，葛謨團隊當時明知養老院死亡人數統計不完整，但仍堅稱需要時間去核實數據；州衛生廳認為，這並不是為了讓死亡數字變得更好看，也不是為了保護葛謨的名聲。

此前州檢察長辦公室的調查報告認定葛謨對11名女性實施性騷擾，州眾議會的調查報告則主要集中在兩名女性身上，即未具名的州警以及前州府員工卡米索(Brittany Commisso)，調查人員查閱了相關電郵、短訊、照片、電話、視頻、社交網路帳號等，認定葛謨對以上二人實施了性騷擾。

有關葛謨出版的自傳「美國危機：從新冠肺炎疫情中獲得的領導力教訓」(American Crisis: Leadership Lessons from the Covid-19 Pandemic)，報告認定，葛謨的確「占用了數名州府員工及他自己的時間，在應對疫情期間追逐個人收益。」儘管葛謨此前聲稱員工都是自願幫忙，但報告認為，員工並非自願，其中一名州府高級員工曾對同事抱怨，協助葛謨出書耽誤了州府的抗疫工作。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Richard Azzopardi)此前就對報告作出回應，他批評州眾議會司法委員會，稱報告並未提供給葛謨或其律師，「這是他們的特權，但這又一次製造出只有一面之詞的報告。」

但報告顯示，儘管葛謨要求調查人員應向他分享所有證據，但眾議會司法委員會表示，葛謨無權這樣做；報告表示，葛謨已經辭職，而非選擇反駁，因此已經放棄抗爭機會，因此無權為調查報告提供任何證據；而且，調查人員審閱了葛謨的反駁證據，但發現「葛謨一方提供的海量材料中，沒有任何一件能夠推翻葛謨行為不端的事實。」

葛謨 性騷擾 養老院

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