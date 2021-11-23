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州長初選民調 霍楚遙遙領先…白思豪墊底 淨支持率為負

記者和釗宇／紐約報導
現任州長霍楚。（州長辦公室提供）
現任州長霍楚。（州長辦公室提供）

2022年紐約州長選戰即將打響，最新民調顯示，現任州長霍楚(Kathy Hochul)的支持度遙遙領先，比州檢察長詹樂霞(Letita James)多出14%；前州長葛謨(Andrew Cuomo)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)排在三、四位；紐約市長白思豪(Bill de Blasio)墊底，淨支持率甚至為負。

根據Data for Progress進行的民調，霍楚的支持率為36%，排在第二的詹樂霞為22%，葛謨以15%的支持率排在第三；上周宣布參選的威廉姆斯以7%的支持率排在第四，長島國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)以6%排在第五，尚未表態參選的白思豪僅排在第六，支持率僅3%。

如果將葛謨排除在外，霍楚的支持率將上升3%來到39%，詹樂霞的支持率則升至24%；但同時，「不確定」這一選項有16%的人；威廉姆斯、蘇奧齊和白思豪的支持率則分別為9%、7%和5%。

若進行霍楚和詹樂霞進行模擬一對一，民調顯示霍楚將以46%對35%的支持率戰勝詹樂霞；而若霍楚對上威廉姆斯，她則將以55%對24%勝出；若對上葛謨則勝率更大，為64%對27%。

不過，若不考慮選舉，從個人支持度來看，霍楚和詹樂霞均為60%左右，而霍楚的淨支持度(支持度減去不支持度)為40%，稍高於詹樂霞的37%；淨支持度排在第三的是威廉姆斯，為28%，第四是蘇奧齊的11%；葛謨和白思豪的淨支持度為負值，葛謨為負6%，白思豪則高達負26%。

在其他職位競選中，曾經競選州長和州檢察長的法律人士迪巧(Zephyr Teachout)，在州檢察長的競選中支持率領先，但有高達近一半的選民表示尚未決定支持人選；在州主計長競爭中，現任州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)以32%對31%稍微領先紐約市主計長斯靜格(Scott Stringer)。

州檢察長詹樂霞。（州長辦公室提供）
州檢察長詹樂霞。（州長辦公室提供）

霍楚 紐約市 葛謨

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