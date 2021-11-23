紐約觀光客回籠 「明年才會真正復甦」

大批國際遊客回流紐約，但商家預計明年才會真正復甦；圖為遊客在時報廣場參觀，背景是大熊貓吉祥物。(Getty Images)

美國邊境 因疫情關閉18個多月後，11月8日對已打疫苗的外國人士重新開放；全美最受國際遊客喜愛的紐約已見人潮回籠，但餐飲及酒店等業者認為，年底假期逼近，將有更多遊客湧入，但明年才會真正復甦。

旅遊業漸成紐約市 經濟支柱，2019年全市遊客6660 萬人創新高，消費力驚人，造就數十萬個工作機會。紐約市旅遊部門官員預估今年將有280萬海外遊客造訪紐約，少於2019年的1350萬人，但人潮回籠令人樂觀。

紐約時報報導，疫情前，紐約市大百貨公司約一半信用卡消費來自遊客，國際遊客占全市遊客20%，花費卻占50%，旅館 非周末住房格外仰賴國際遊客。2019年，紐約市國際遊客人數依序是英國、中國、加拿大、巴西。

海外遊客回籠為店家帶來商機；據紐約州主計長辦公室，疫情前，中國遊客在紐約平均花費每人3000元，較國際遊客多近60%，但當前中國嚴格限制出境，影響前來紐約旅遊。

曼哈頓下城砲台公園遊客也回籠，自由女神遊輪業者Statue Cruises營運長伯克(Michael Burke)說，11月第二周自由女神遊客約增至5500人，高於重啟邊境前的3500人，官網近幾周海外訂票量大增60%以上。

商業倡議組織Times Square Alliance數據顯示，國際遊客重返的第一個周六(11月 13日)有27萬2000多人經過時報廣場，較前個周六增1.2%，但2019年同一天約有33萬人。

有些旅館餐飲業老板謹慎看待前景，認為邊境重新開放為時已晚，明年才會吸引大批國際遊客。

經營酒吧Ardesia Wine Bar的奧瑟說，百老匯劇院9月重新營業以來，酒吧業務穩定改善，但未見遊客激增。劇院業者組織Broadway League統計，11月14日結束當周，百老匯觀眾共21萬4000人，較前一周增11%；國際遊客通常占五分之一。

曼哈頓中城兩大旅館希爾頓(Hilton)、凱悅(Grand Hyatt)秋季重新開張；但仍有多家旅館歇業、員工失業。

紐約市旅遊機構預測，旅遊業2024年才會恢復到2019年的水準。