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節日湧人潮 3大機場設快篩點

編譯孫梁／綜合22日電
紐約地區的三大機場均為旅客設置了免費新冠病毒快篩點。(路透)
紐約地區的三大機場均為旅客設置了免費新冠病毒快篩點。(路透)

感恩節旅行季已提前到來，大紐約拉瓜地亞、甘迺迪機場、紐瓦克機場，以及波士頓等地的機場，近日都出現大排長龍的景象；大批民眾本周出行，探親訪友和歡度感恩節，人數之多為疫情爆發近兩年來的首次，紐約地區的三大機場均為旅客設置了免費病毒快篩點。

衛生專家指出，病毒檢測依然是減緩疫情傳播的主要形式，為防止疫情在旅行期間的擴散，紐約市在機場為旅客提供免費快篩；市府在拉瓜地亞和甘迺迪機場設置的快篩點，服務時間為早8時到晚7時；拉瓜地亞機場的檢測點在B航站樓的停車場，甘迺迪機場是在第五航站樓的Airtrain站。

除機場外，紐約市在其他地方也設有快篩點，包括時報廣場和史泰登島的輪渡站；此外，新州紐瓦克機場的B和C航站樓也設有快篩點。

儘管疫苗普及和加強針獲得批准，但醫務人員仍擔憂，感染人數在進入冬季後可能再度升高；去年全國感染人數暴增最多的時刻，就是在聖誕節之後，今年1月11日達到峰值，感染人數一天就超過25萬人；去年節日季之後，染疫的死亡人數也達到高峰。

美國汽車協會(AAA)預計，今年感恩節的出行人數將逼近疫情前的水平，全國約5300多萬民眾將外出；預計在感恩節前夕，即24日下午2時30分至6時30分的時間段，長島快速路(LIE)將出現本地區最嚴重的大塞車，東向車道的車流量將大增480%。

對聯邦員工的強制接種令已在22日生效，運輸安全局的機場安檢人員受到波及，可能影響到旅客的安檢通關速度；儘管運安局表示，已為節日旅行季的到來做好了準備，但仍有人擔憂，強制接種令可能導致運安局的人手短缺，從而加長安檢的等候時間。

布碌崙一位女居民表示，她從北卡州夏洛特機場飛到甘迺迪機場的一路極為不便，「安檢排隊太長，他們似乎不是全員上班，至少是人手不足。」

運安局預計，感恩節之後的第一個周日，隨著外出的旅客返家，飛行旅客的人數將達到最多；AAA的專家指出，飛行旅客如今幾乎完全恢復到疫前的水平，目前比去年同期增多80%。

感恩節旅行季提前到來，大紐約拉瓜地亞、甘迺迪、紐瓦克機場，以及波士頓等地的機場，...
感恩節旅行季提前到來，大紐約拉瓜地亞、甘迺迪、紐瓦克機場，以及波士頓等地的機場，都出現大排長龍的現象；圖為22日的波士頓機場，大批乘客排隊等候安檢。(路透)
感恩節旅行季提前到來，大紐約拉瓜地亞、甘迺迪、紐瓦克機場，以及波士頓等地的機場，...
感恩節旅行季提前到來，大紐約拉瓜地亞、甘迺迪、紐瓦克機場，以及波士頓等地的機場，都出現大排長龍的現象；圖為22日的波士頓機場，大批乘客在接受安檢。(路透)

紐瓦克機場 紐約市 疫情

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