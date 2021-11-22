低溫+降雨 紐約迎寒冷感恩節假期

除感恩節當日溫暖，整周低溫多雨，紐約將迎寒冷感恩節。（取自聯邦海洋暨大氣管理署官網）

希望在即將到來的感恩節周末外出的市民可能要失望了，根據氣象學家21日發布的預報顯示，22日開始的感恩節當周，不僅氣溫將自入冬以來首度降至冰點以下，而且會迎來大風和降雨。

氣象信息網站AccuWeather高級氣象學家雷珀特(Alan Reppert)表示，雖然感恩節當日最高氣溫超過華氏50度，天氣晴朗溫暖乾燥，適合居家出行，但本周除此之外的日子，最低氣溫都在冰點上下的30多度；周一就有降雨，周二起風並降溫。

「感恩節過後，紐約市 將伴隨陰冷和降雨。」雷珀特表示，「雲層將在周四晚間覆蓋全市，享受感恩節日光的人們應該早點回家，更令人沮喪的是，「黑色星期五」那天早晨的氣溫會非常低。」

因為來自西部的鋒面會帶來大量降雨，本周紐約市的氣溫將下降十度左右，預計全市會有大約四分之一吋的雨水，雷珀特說，「而且這不僅只影響紐約市，寒冷和陰雨將延伸到南部的佛州 北部，且陣雨會發覆蓋全美中西部的大部分地區，從紐約州西部到德州北部，甚至太平洋西北部也將有降雨。」

與此同時，隨著越來越多人接種了新冠疫苗，且美國 邊境向完全接種的國際旅客重新開放，AAA本周預估今年感恩節將有超過5340萬美國人旅行，較去年增加13%，這將是自2005年以來，感恩節旅行的最高單年增幅，且非常接近2019年疫情前的水平。

作為汽車俱樂部名單上第三大最受歡迎的全美旅行目的地，紐約僅次於佛州奧蘭多市和加州安納罕市(Anaheim)，「人們沒辦法期待節假日總是天朗氣清。」雷珀特說，紐約確實將迎來一個寒冷的感恩節假期。