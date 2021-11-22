紐約州新增新冠病例 創7個月新高

數據顯示，隨著假日季臨近，紐約州日新增病例數創下七個月以來新高。（美聯社）

數據顯示，隨著假日季臨近，紐約州日新增新冠病例數創下七個月以來新高，本月以來的新冠住院人數也不斷攀升；不過，紐約市 的新冠陽性率儘管有所上漲，但住院率仍保持在低位。

根據州府數據，全州20日共新增病例6857例，比11日的大約5000例猛增超過37%，也創下4月中旬以來新高；目前全州的新冠疫苗 接種率超過三分之二，州長霍楚(Kathy Hochul)表示，「冬季和假日季馬上就要到來，我們知道如何防止疫情 進一步擴散；接種疫苗，如果想增加一層防護，就去打補強針，聚會之前先檢測病毒，如果感到不舒服就待在家裡，我們沒有時間鬆懈。」

目前，全州62個郡中，絕大部分郡的日新增病例數都在增長；其中，長島過去一周以來的日新增病例數增長32%，西紐約地區的尼亞加拉郡則猛增37%。

全州20日新增新冠住院病人43例，總住院人數達到2292人，比上周五增長22%，大部分郡的新冠住院人數都有所增加；其中，薩拉托加郡的住院人數比上周五猛增三倍；不過，曼哈頓和奧伯尼等地的住院率仍保持平穩。

紐約州日新增新冠病例數創下七個月以來新高，新冠住院人數也不斷攀升，州長和市長都提醒民眾在節日季不能對防疫掉以輕心；圖為紐約民眾在Coscto採購。(記者曹健╱攝影)

霍楚此前也警告，如果疫情進一步升溫，將對疫情較為嚴重的地區收緊防疫限制，但她並未明確細節，也沒有透露觸發收緊防疫限制的疫情數字標準。

此外，已宣布參選州長的州檢察長詹姆斯(Letitia James)日前也呼籲霍楚應對疫情升溫；她表示，全州絕大部分地區，尤其是中部、西部和北部，新冠住院率都比去年同期要高，「現在需要行動起來中拯救生命，任何防疫不到位都是不可接受的。」

此前，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)建議民眾，無論是否接種疫苗，假日季旅行和聚會前都應接受新冠檢測；根據市府數據，全市五區的七天平均陽性率已經超過3%，全市35個郵遞區號上周的新增病例超過50例；同時，紐約市的新冠傳染率也在上升，截至11月14日當周，每10萬人的病例數為99.94人，比前一周的82.81人有所增長，史泰登島則高達每10萬人139.24例。

不過，紐約市的新冠住院率仍保持在低位，絕大多數新冠住院病人都是未接種人士，未接種者中，每10萬人的住院病例數為14.41，接種者遭遇突破感染住院的則僅為1.41。