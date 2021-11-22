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「零死亡願景」計畫至今8年 1800人命喪車輪下

記者顏嘉瑩／紐約報導
「零死亡願景」計畫至今已八年，卻仍有超過1800人命喪輪下，家庭街道安全等多個維權團體21日集會，邀請民選官員簽下誓約，承諾將會極力推動計畫。(主辦方提供)
「零死亡願景」計畫至今已八年，卻仍有超過1800人命喪輪下，家庭街道安全等多個維權團體21日集會，邀請民選官員簽下誓約，承諾將會極力推動計畫。(主辦方提供)

為紀念「全球悼念交通事故受害者日」(World Day of Remembrance for Traffic Crash Victims)，「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)等多個交通維權組織21日在布碌崙(布魯克林)市政廳前集會，表示「零死亡願景」(Vision Zero)計畫至今已八年，卻仍有超過1800人命喪車輪下；集會組織邀請民選官員簽下誓約，承諾將會極力推動計畫，真正達到零死亡目標。

組織者表示，八年前紐約市開始實施「零死亡願景」計畫，雖然願望很遠大，但政府施政卻相當緩慢、一度停擺，造成超過1800人喪生；組織者表示，每一個數字都代表著一個破碎的家庭，以及政府破碎的承諾。

新市府團隊將於明年1月1日上任，為了督促新上任的民選官員，能夠保守在零死亡願景上的政治承諾，該組織提出七點公開承諾，邀請民選官員簽署；七點承諾包括：擴大零死亡願景計畫的實施規模；鼓勵安全駕駛；將25%的車道改建成行人空間；減少車輛數量；糾正交通相關危害中的不平等現象，使城市更健康、公平；優先推廣公車等大眾交通，以達到街道的安全及效率；增加單車、電動車的使用率，並減少用車輛出行等。

家庭街道安全共同創辦人Amy Cohen表示，要達到道路零死亡需要各個層級政府的幫助，她也希望能由總統拜登在全美各州推動該計畫，讓全國能夠擁有更好且安全的道路。

會上首個簽署承諾的紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)說，不少人批評零死亡願景根本不可能達成，但他舉例，在過去大家也認為癌症無法治療，但經過多年來專家的努力，開始找到了治癒的方法，「道路零死亡也是一樣，這是可以預防的，只要我們努力，就能發現整治的方式」；他承諾將與聯邦層級、社區合作，爭取更多經費來推動該計畫。

已當選紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)，派代表到場致意，表示近年來看到愈來愈多人從開車，轉為使用更環保、永續的交通方式，像是走路、騎單車或是搭公眾交通等，「這樣的方式也能夠有效減少交通意外事故的規模和次數，我們必須繼續推動。」

該辦公室代表也宣布，為了紀念這些逝去的生命，將會與市公園局合作，建立一個紀念處，讓這些受害者的家屬和親友，能夠到該處表達悼念。

紐約市 布碌崙 布魯克林

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