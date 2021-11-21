我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

曼哈頓大橋遊民 被趕恐再回歸

記者張晨／紐約報導
曼哈頓大橋華埠一側遭遊民占領，周邊華裔商家頻遭難，被清理但恐再回歸。(記者張晨／攝影)
曼哈頓大橋華埠一側遭遊民占領，周邊華裔商家頻遭難，被清理但恐再回歸。(記者張晨／攝影)

曼哈頓大橋華埠一側的拱門下，約有十幾名遊民在此安營扎寨，有時會偷竊周圍商家財物、搗亂甚至當眾解手，令周圍華裔商家抱怨連連；20日現場雖然大部分帳篷已被清理，但仍有一些垃圾尚存，轄區市警表示，這是一個無止的循環，清理後過一段時間遊民還會回歸。

周圍民眾表示，遊民們用油布搭建的帳篷玷汙了這座有百年曆史的新古典主義建築，也給社區帶來負面影響，不僅影響到民眾的生活質量，他們還會偷竊商家財物、搗亂甚至在當眾解手。

「每天都是個問題。」53歲的王忠義是堅尼路(Canal St.)餐廳「素之家」的老闆，他說從前門口擺放著三株竹子，每株價值800元左右，但被附近遊民無故拿走。

他表示，住在橋附近的人經常在他店門外小便，不時還會敲打窗戶，甚至衝進去對顧客大喊大叫，讓才重開不久的餐廳再次陷入經營窘境。

附近大乘佛教寺的一名女員工則表示，尿還不是最糟糕的，「他們有人甚至在廟前拉屎，而當工作人員試圖制止時，他們會把汙穢物扔到你身上，而且這片區域及公園周邊也變得越來越不安全，遊民有時會對路人大打出手。」

據悉，曼哈頓大橋隸屬市交通局(DOT)管轄，因此前該地收到太多投訴，前不久已經進行過一次清理工作，記者20日在現場看到，有大批遊民的物品已經被清除。

轄區市警五分局表示，自從2020年市警改革以來，市警遊民外展小組已被取消，如今就是由社區協調警員(NCO)關注各區域內的遊民扎堆露營情況，隨後向市府遊民服務及社工組織聯繫，嘗試為他們提供收容所以離開暫住地。

清理工作是定期進行的，但會提前發出警告，五分局表示，在指定日期中，遊民知道如果離開營地，東西就會被當作垃圾清理；他們會提前收拾好東西，搬到附近的羅斯福公園，等過一段時間再搬回，「這是一個無止的循環」。

曼哈頓 華埠 華裔

上一則

賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

延伸閱讀

核桃市華協向警局贈送150張禮卡感謝公安衛士們

核桃市華協向警局贈送150張禮卡感謝公安衛士們
鮑爾溫公園遊民安置小區落成 生活設施齊全

鮑爾溫公園遊民安置小區落成 生活設施齊全
遊民占領曼哈頓大橋華埠一側 周邊華裔商家怨聲連連

遊民占領曼哈頓大橋華埠一側 周邊華裔商家怨聲連連
憂鎚殺案重演 華社示威反8大道建遊民所

憂鎚殺案重演 華社示威反8大道建遊民所
搶亞裔女並推落月台 遊民稱自衛

搶亞裔女並推落月台 遊民稱自衛

熱門新聞

一名35歲的華裔男子16日晚被他人刺傷後不治身亡。記者牟蘭/攝影

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

2021-11-19 16:50
在李桂林呼叫求助時，護理員只是走近詢問狀況，沒有採取行動叫救護車。(家屬提供)

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

2021-11-17 10:26
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
今年的黑色星期五，各大商場有望重新迎來人潮。(路透)

黑色星期五折扣多 搶好康準備好了沒？

2021-11-19 15:17
布碌崙華女等過馬路，險遭四非裔男女飛車搶劫。(記者張晨／攝影)

背名牌包被盯上 華女布碌崙過馬路 遭4非裔飛車搶劫

2021-11-16 02:29
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計