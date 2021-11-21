曼哈頓大橋遊民 被趕恐再回歸

曼哈頓大橋華埠一側遭遊民占領，周邊華裔商家頻遭難，被清理但恐再回歸。(記者張晨／攝影)

在曼哈頓 大橋華埠 一側的拱門下，約有十幾名遊民在此安營扎寨，有時會偷竊周圍商家財物、搗亂甚至當眾解手，令周圍華裔 商家抱怨連連；20日現場雖然大部分帳篷已被清理，但仍有一些垃圾尚存，轄區市警表示，這是一個無止的循環，清理後過一段時間遊民還會回歸。

周圍民眾表示，遊民們用油布搭建的帳篷玷汙了這座有百年曆史的新古典主義建築，也給社區帶來負面影響，不僅影響到民眾的生活質量，他們還會偷竊商家財物、搗亂甚至在當眾解手。

「每天都是個問題。」53歲的王忠義是堅尼路(Canal St.)餐廳「素之家」的老闆，他說從前門口擺放著三株竹子，每株價值800元左右，但被附近遊民無故拿走。

他表示，住在橋附近的人經常在他店門外小便，不時還會敲打窗戶，甚至衝進去對顧客大喊大叫，讓才重開不久的餐廳再次陷入經營窘境。

附近大乘佛教寺的一名女員工則表示，尿還不是最糟糕的，「他們有人甚至在廟前拉屎，而當工作人員試圖制止時，他們會把汙穢物扔到你身上，而且這片區域及公園周邊也變得越來越不安全，遊民有時會對路人大打出手。」

據悉，曼哈頓大橋隸屬市交通局(DOT)管轄，因此前該地收到太多投訴，前不久已經進行過一次清理工作，記者20日在現場看到，有大批遊民的物品已經被清除。

轄區市警五分局表示，自從2020年市警改革以來，市警遊民外展小組已被取消，如今就是由社區協調警員(NCO)關注各區域內的遊民扎堆露營情況，隨後向市府遊民服務及社工組織聯繫，嘗試為他們提供收容所以離開暫住地。

清理工作是定期進行的，但會提前發出警告，五分局表示，在指定日期中，遊民知道如果離開營地，東西就會被當作垃圾清理；他們會提前收拾好東西，搬到附近的羅斯福公園，等過一段時間再搬回，「這是一個無止的循環」。