紐約感恩節大禮 霍楚簽署營養法案

La Jornada食儲銀行20日在皇后區的紐約科學館舉辦感恩節食物捐贈活動，數千人排隊冒寒風等待領取食物。(記者牟蘭／攝影)

疫情 爆發後，不少農場因供應鏈中斷，被迫丟棄糧食，而許多低收入 者卻只能忍受飢餓；感恩節前夕，州長霍楚(Kathy Hochul)20日在皇后區可樂娜的一場捐贈活動，簽署「營養紐約 」(Nourish NY Program)法案，計畫將農場的剩餘食物提供給食儲銀行，幫民眾與商家共度難關。

服務法拉盛等地多年的La Jornada食儲銀行20日在紐約科學館(New York Hall of Science)舉辦感恩節食物捐贈活動，數千人為感恩節儲備食材，排隊冒寒風領取火雞、蔬菜與牛奶等食物，其中不乏華人身影。

霍楚當日現身捐贈現場，簽署「營養紐約」法案，旨在幫助食儲銀行獲得更多營養食物，同時支持受到疫情影響的農場走出陰霾，她指出這項已幫助逾4000個商家走出困境。

「營養紐約」計畫去年4月底啟動，幫助食儲銀行將從當地的農場與食品加工廠購買剩餘的食物，至今共投入8500萬元；數據顯示，在這項計畫前三階段，食儲銀行購買了3500萬磅食物，相當於提供2980萬份餐食，第四階段購買700萬磅食物，相當於提供572萬2805份餐食。

霍楚表示，新冠疫情為紐約帶來了前所未見的艱難時刻，讓一些本在貧困下線掙扎的民眾更陷入困境，且感恩節臨近，許多家庭仍在為餐桌上的食物發愁，簽署這項法案至關重要。

選區包括可樂娜的州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)表示，疫情給低收入者的生活雪上加霜，尤其在她的選區中，不少移民家庭要因此忍受飢餓，農場也因供應鏈暫停，一度陷入困境。

市議會第20選區候任市議員黃敏儀(Sandra Ung)表示，疫情雖已爆發兩年，但仍有許多華裔居民在溫飽線下掙扎，至今緬街仍有大量的華人排隊領取救濟糧；她說，這項法案簽署將讓不少低收入的華裔受惠，也為孩子提供更有營養的食物。