霍楚簽新法 准紐約州內藥劑師為民眾打疫苗

州長簽法，藥劑師可在藥房為18歲以上民眾提供各類必要疫苗接種 ；圖為紐約市的一間藥房，門前立著提供新冠疫苗接種的標牌。(歐新社)

州長霍楚 (Kathy Hochul)日前簽法，授予州內執業藥劑師為18歲及以上民眾接種麻疹(Measles)、B型肝炎(Hepatitis B)等常規疫苗的權限，這意味著民眾可直接在藥房接種疫苗，不必到醫生診所。

霍楚將S.4807-A/A.6476提案簽署成法，該法允許州內執業藥劑師為18歲及以上民眾提供聯邦疾病防治中心(CDC)建議的A型肝炎(Hepatitis A)、B型肝炎、麻疹、水痘(Varicella)、腮腺炎(mumps)、風疹(Rubella)、人乳頭瘤病毒(HPV)。

該法還永久給予執業藥劑師給民眾施打新冠疫苗的資格，藥劑師需要向州衛生廳報告疫苗接種數據和信息。

霍楚表示，疫苗接種是保證公眾安全的最佳工具，紐約州 必須實施所有有效方法來保證疫苗的普及，在此新法下，紐約民眾無論住在何處，都可以到附近的藥房，方便獲得疫苗接種，保護自己、家人和社區民眾的健康。

州府指出，根據調查研究結果，允許藥劑師提供疫苗接種，可以提高總體疫苗接種率；在當前州法下，紐約州的藥劑師只能給成人和兒童施打流感疫苗 、新冠疫苗、肺炎鏈球菌(pneumococcal)、腦膜炎(meningococcal)、破傷風(tetanus)和百白破(DTap)疫苗，以及為有過敏反應的成人提供緊急藥物治療。

州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)表示，在新冠疫情期間，大家看到低收入人群和偏遠社區民眾無法及時獲得重要的醫療健康服務，研究表明，民眾相信自己社區內的藥房藥劑師，允許藥劑師為大家施打疫苗，可以減少民眾不必要的出行需求，保證民眾健康與安全。

紐約州藥劑師協會主席Karl G. Williams表示，新法強調了藥劑師在保護民眾健康與安全工作中的重要性；該法將在明年2月生效。