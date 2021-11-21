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賓州捷運仗義遭暴打華女 母募款1天獲逾60萬

記者顏潔恩／紐約報導
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)
Christina受傷住院，戴著頸護墊躺在病床上休息。(GoFundMe網站)

賓州東南捷運(SEPTA)日前發生一起亞裔仇恨暴力案件，四名非洲裔女高中生在費城地鐵列車上辱罵毆打三名亞裔男高中生，並打傷一名勸阻的華裔女生；女學生被暴打致眼部紅腫住院，其母陳女士日前在GoFundMe上創建籌款頁面，受到亞裔的廣泛支持，紛紛留言鼓勵，不到一天便募款超過60萬元。

17日下午3時30分左右，費城Broad街線列車上，四名非洲裔青少年，不停向三名亞裔男性青年揮拳、咆哮，用歧視性字眼辱罵他們；亞裔男孩未反擊，這時華裔女生Christina出面勸阻，卻成為施暴者的攻擊對象，將她暴打在地，其中一人還脫下鞋子狂砸她的頭部。

在女孩母親陳女士創立的GoFundMe頁面，一張Christina在醫院治療的照片，她戴著頸護墊躺在病床上，一塊白色的布擋在受傷的左眼上。

Christina的左眼被打得紅腫。(視頻截圖)
Christina的左眼被打得紅腫。(視頻截圖)

Christina目前已出院返家療傷，但還會回醫院接受腦震盪檢查，她也將接受心理輔導；其家屬表示，「作為她的家人，我們會繼續在學區推行停止亞裔仇恨運動」，引起各界對學生搭乘公共交通運輸安全的重視。

陳女士表示，「任何族裔的學生，都應在家以外的地方感到安全」，不想要等到這種遺憾的事發生，才提醒眾人需要關注城市的安全問題；感謝大家通過募款幫助Christina的身心復原，但更重要的是要協助宣導城市變得安全。

Christina的嬸嬸也向大眾轉述她的話，提到若類似的事再發生，無論什麼族裔，她還是會挺身而出；「他們比我弱小，我比他們年齡大，我從小就接受這樣的教育，如果沒有人站出來，這種霸凌就會一直持續下去。」

此前一名施暴者的母親曾提出要和Christina道歉，對此其家屬說要取決於她本人的意思，家長無法幫她決定；如果她選擇原諒或其他方式解決，都是她自己的決定。

不到一天的時間，來自全美各地、大多為亞裔的民眾踴躍為Christina募款，目前已超過60萬元；捐助者也在網頁上留言，對她勇敢站出來反擊、捍衛亞裔美國人的行為感到欽佩和驕傲，祝福她早日康復。

募款網址為https://www.gofundme.com/f/aufh6m-help-christina-recover。

亞裔 費城 華裔

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