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被誤當攻擊者 華男遭友人刺死

記者牟蘭／紐約報導
王振忠日前深夜，被一名女性友人刺傷後傷重不治；圖為發生命案的住宅前。(記者牟蘭／攝影)
王振忠日前深夜，被一名女性友人刺傷後傷重不治；圖為發生命案的住宅前。(記者牟蘭／攝影)

35歲的華裔男子王振忠(ZhenZhong Wang，音譯)18日深夜與他人在法拉盛一棟居民樓前發生爭執，被女性友人誤當成攻擊者，轉身將尖刀刺進其胸膛內，傷勢嚴重，送醫後被宣告死亡；警方表示，這名女子報住的住宅曾多次因疑似經營賣淫被舉報，尚不清楚是否與這起案件有關。

根據警方消息，王振忠於18日晚11時30分左右，與一名39歲的女性友人驅車返回友聯街交31路(31st Dr.)住宅時，看到門外聚集了六名男子；警方表示，兩人下車後，隨即與六名男子爆發口角，雙方在該住宅前發生爭執約半小時。

警方表示，39歲女子隨後從屋內拿出兩把刀，與其對峙的一名男子從旁邊的工地上拿起一把鏟子，雙方爆發肢體衝突；王振忠嘗試從中勸架，一度從背後將華女拉開，但她誤認為王振忠來自敵方，轉而將刀刺進他的胸膛。

目擊者立即報警求助，急救人員將王振忠送往法拉盛醫院(Flushing Hospital)救治，但因其傷勢過重，送醫後被宣布不治身亡。

警方於18日拘留涉案女子問話，尚不清楚她是否面臨指控，但警方表示，根據案發地點索取的監控錄像顯示，該女子並非故意傷害王振忠，不會以謀殺罪名將其移送法辦。

附近樓宇的管理人員表示，樓內的監控錄像顯示，18日晚11時30分左右，旁邊的住宅前聚集了大批人員，翌日上午被警方通知附近發生命案；她表示，自己並未見過涉案女子，但時常看到有陌生人出入這棟住宅。

王振忠報住在皇后區穆雷山(Murray Hill)158街的一棟三家庭的公寓內，一名陌生男子19日上午開門後，聲稱並不認識死者，對受害人沒有印象。

市警109分局表示，王振忠的女性友人報住的地址曾多次因涉嫌違法使用住宅經營賣淫場所被舉報，尚不清楚是否與這起案件有關。

警方呼籲，任何知情者應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

王振忠日前深夜，與他人在法拉盛一棟居民樓前發生爭執，被一名女性友人刺傷後傷重不治...
王振忠日前深夜，與他人在法拉盛一棟居民樓前發生爭執，被一名女性友人刺傷後傷重不治；圖為發生命案的街道附近。(記者牟蘭／攝影)
王振忠日前深夜，與他人在法拉盛一棟居民樓前發生爭執，被一名女性友人刺傷後傷重不治...
王振忠日前深夜，與他人在法拉盛一棟居民樓前發生爭執，被一名女性友人刺傷後傷重不治；圖為發生命案的街道附近。(記者牟蘭／攝影)
王振忠報住在皇后區穆雷山158街的一棟三家庭的公寓內。(記者牟蘭／攝影)
王振忠報住在皇后區穆雷山158街的一棟三家庭的公寓內。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 華女 皇后區

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