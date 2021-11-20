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費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

記者顏潔恩／紐約報導
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）
女學生的母親(右二)及親屬接受媒體採訪，對她的經歷感到痛心。（視頻截圖）

賓州東南捷運(SEPTA)日前發生一起受到廣泛關注的亞裔仇恨暴力案件，四名非洲裔女高中生在費城地鐵列車上辱罵毆打三名亞裔男高中生，一名上前勸阻的華裔女生隨後被暴打在地；女學生的親屬19日接受採訪時痛心表示，女孩成為「英雄」付出了慘痛代價，她是「黑人的命也是命」(BLM)的倡議者，希望亞裔的命也能同樣受到重視。

該案目前以種族歧視犯罪調查，見義勇為的18歲女學生左眼被打得紅腫出血，至今還在看醫生接受治療；她的多名親屬19日接受採訪，母親更是難掩悲痛說太殘忍了；「這太冷血了，他們(襲擊者)還是孩子呢」，母親說，女兒尊重非洲裔、支持BLM，現在發生這種事，作為家長的她也想說「亞裔的命也很重要」。

女孩的阿姨盧梅(Mei Lu，姓名皆音譯)說，雖然消息曝光後社區給予很多的關懷和愛，大家甚至稱她為英雄，她的母親還是因為女兒的經歷感到心碎，「付出了慘痛的代價才成為的英雄」；舅舅盧麥克也表示，「Christina(女學生)只是想要保護低年級的學生」，她勇敢站出來講話，站在施暴者的面前阻止他們。

該案引起華社的關注，一名知情人士透露，這名勇敢的女孩是福建長樂人，其伯父是活躍於費城華社的僑領，市府將頒發表彰給英勇的Christina。

針對許多網友責備三名亞裔男孩未做反擊，知情人士也說他們並非首次遭霸凌；16日傍晚兩名施暴者無故攻擊男孩們，將飲料倒在他們身上，男孩曾言語反擊，沒想到隔天17日對方找來一班人蹲點等著他們。

當時施暴者仗著人多勢眾，已把男孩們打得全身都是瘀青，因為被打怕了，後面才不敢再還擊。

女學生的眼睛被打得紅腫，至今還在出入醫院接受治療。(視頻截圖)
女學生的眼睛被打得紅腫，至今還在出入醫院接受治療。(視頻截圖)
賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三...
賓州東南捷運17日發生亞裔仇恨暴力事件，四名非洲裔女生在費城捷運列車上辱罵毆打三名亞裔男生，更將另一名上前勸阻的華裔女生暴打在地。（視頻截圖）

亞裔 費城 種族歧視

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