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「重建美好未來」眾院通過 霍楚：全面幫助紐約發展

記者張晨／紐約報導
霍楚力挺「重建美好未來法案」稱將直接惠澤紐約。(州長辦公室提供)
霍楚力挺「重建美好未來法案」稱將直接惠澤紐約。(州長辦公室提供)

拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)於19日上午在聯邦眾議院通過，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)當日也力挺該法案，稱其將全面幫助紐約發展。

在物價不斷上漲之際，白宮與眾議院領袖為「重建美好未來法案」重新包裝，強調法案計畫將能解決通膨問題，並有助於降低處方藥物價格、托兒花費，讓美國家庭減輕養家活口的輕濟負擔。

規模1.75兆元、耗時十年的「重建美好未來法案」，內容包括醫療保險補助、潔淨能源計畫等。政府將獲得授權，能為特定處方藥品議價，並推出托兒補助、延長兒童抵稅福利；法案經費則來自國稅局(IRS)加強查緝逃漏稅獲得的款項。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)此前表示，「想要對抗通貨膨脹嗎？那就支持重建美好未來法案。」

霍楚在法案通過當日在一份新聞稿中寫道，對國會眾議長波洛西(Nancy Pelosi)和民主黨紐約國會代表團在這一立法上的表現表示讚賞。

拜登總統為紐約工薪家庭和個人提出了這項雄心勃勃的重建美好未來法案，並在今天得以在眾議院通過，使經濟、教育、兒童保育、醫療保健和氣候變化等議題能得到更多關注；霍楚說，「我相信舒默和民主黨將帶領這個法案衝破終點，確保紐約州可以創造更多就業機會，改善居民生活，最後解決氣候危機——並在這之中不增加中產階級的稅務負擔。 」

州長辦公室指出，該法案可以使紐約人直接了當的看到他們在處方藥、兒童保育和教育方面的成本下降，通過投資於國內製造業和清潔能源，向綠色經濟轉型；而眾議院民主黨人也通過了一項財政法案，沒有要求任何年收入低於40萬元的人多交一分錢聯邦稅，確保紐約中產階級和工薪階層能從這些投資中直接受益。

紐約州 眾議院 民主黨

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