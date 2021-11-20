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紐約客談／市府權力轉移 公校安全拉警報

紐約客談

紐約市治安在新冠疫情後每況愈下，暴力、槍枝各種社會案件層出不窮，更有受害者年齡下降的趨勢，但此時市府卻計畫著要將校警管轄權從紐約市警(NYPD)轉移到市教育局(DOE)，由後者自行聘請校警；在治安尚未被改善、公校安全拉警報，家長和學童們，是否有足夠的成本，去承擔市府將權力轉移後的代價？

根據「維護紐約兒童」(Advocates for Children of New York)報告，在2016年至2020年數據，發現警察對公校中面臨心理健康危機兒童的干預數量增加，報告認為，市府和市教育局應該以其他方是妥善解決學生的心理情感和需求，而非被逮捕或銬上手銬。

不過2018年在佛羅里達的校園槍擊案，當年19歲的兇手拿著步槍，闖入中學開槍濫射，十分鐘內造成14名學生和三名教職員身亡，另外還有17人受傷，成為美國死傷最慘重的高中槍擊案。

維護紐約兒童報告的內容及建議並沒有太大問題，但問題是在疫情之前，校園霸凌就無所不在，而這樣的現象隨著疫情更直接升級，前陣子就曾經在公校內，一周就發現五起學生帶槍械到學校的案件，若真的發生有如佛州校園的濺血案，此時再談從頭開始的心理輔導，是否已經為時已晚？

市教育局的預算原本就有限，若校園安全的責任再度落到頭上，不僅要新聘校警，還得承擔培訓責任，能否真正為學生的安全把關，還是問題；市教師聯合工會(UFT)投票，認為應保留市警對校警的管轄，同時提出要求，學校應該提供校警相關訓練和操作，就目前現況來說，這才是最合適的解決方案。

（紐約客談，每周二至周六見報）

紐約市 教育局 疫情

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