紐約客談／市府權力轉移 公校安全拉警報

紐約市 治安在新冠疫情 後每況愈下,暴力、槍枝各種社會案件層出不窮,更有受害者年齡下降的趨勢,但此時市府卻計畫著要將校警管轄權從紐約市警(NYPD)轉移到市教育局 (DOE),由後者自行聘請校警;在治安尚未被改善、公校安全拉警報,家長和學童們,是否有足夠的成本,去承擔市府將權力轉移後的代價?

根據「維護紐約兒童」(Advocates for Children of New York)報告,在2016年至2020年數據,發現警察對公校中面臨心理健康危機兒童的干預數量增加,報告認為,市府和市教育局應該以其他方是妥善解決學生的心理情感和需求,而非被逮捕或銬上手銬。

不過2018年在佛羅里達的校園槍擊案,當年19歲的兇手拿著步槍,闖入中學開槍濫射,十分鐘內造成14名學生和三名教職員身亡,另外還有17人受傷,成為美國死傷最慘重的高中槍擊案。

維護紐約兒童報告的內容及建議並沒有太大問題,但問題是在疫情之前,校園霸凌就無所不在,而這樣的現象隨著疫情更直接升級,前陣子就曾經在公校內,一周就發現五起學生帶槍械到學校的案件,若真的發生有如佛州校園的濺血案,此時再談從頭開始的心理輔導,是否已經為時已晚?

市教育局的預算原本就有限,若校園安全的責任再度落到頭上,不僅要新聘校警,還得承擔培訓責任,能否真正為學生的安全把關,還是問題;市教師聯合工會(UFT)投票,認為應保留市警對校警的管轄,同時提出要求,學校應該提供校警相關訓練和操作,就目前現況來說,這才是最合適的解決方案。

(紐約客談,每周二至周六見報)