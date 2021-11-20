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校園新冠傳播率低 市府稱安心

記者顏潔恩／紐約報導
據市府最新數據，新冠傳播率在校園依然很低。圖為皇后區一所公校。(本報檔案照)
據市府最新數據，新冠傳播率在校園依然很低。圖為皇后區一所公校。(本報檔案照)

根據市府最新數據，儘管今年秋季大部分學生返回校園上課，在課室聚集的情況下，新冠傳播率依然很低；但也有爭議稱，市府的數據恐怕沒有持續追蹤情況，遺漏已感染病毒的人，感染數字恐怕比原有來得高。

負責監管公校新冠疫情的「戰情室」(Situation Room)近日發布的統計顯示，10月10日至31日間，2萬2000名與確診者有接觸的教職員和學生中，只有130人最終確診新冠；這被稱為「二次攻擊率」(secondary attack rate)的數據表明，只有0.6%的人在校園環境內受到感染。

儘管0.6%的數據比紐約市府在去年秋季評估的0.5%來得高，但也要考慮到當時只有小部分學生回到校園、加上變種病毒還未入侵，0.6%的數字已是相當不錯的成績，比在社區家庭15至20%的傳播率來得低；白思豪的公共健康高級助理法瑪(Jay Varma)表示，「我們有信心『二次攻擊率』的數據，表示病毒在校園的傳播率非常低」。

然而這份報告仍存在漏洞，例如市府並未強制這批2萬2000接觸者接受新冠檢測，分析人員也無從持續追蹤，數據可能遺漏掉後來檢測呈陽性的人；對此法瑪承認這個情況的存在，但認為就算攻擊率是0.6%的兩倍，也代表每83人中只有一人有感染風險，仍是很令人安心的數據。

他也說，之前市府定義接觸者的條件是，一個班級若出現確診者，所有學生都將被列為接觸者；但自今年10月10日開始，只有在未戴口罩確診者三呎在內待了一段時間，才會被列為新冠接觸者，在這情況下接觸者確實更有可能是確診者，自然使得傳播率數據比起去年來得高。

專門研究傳染病模式的紐約大學教授伯施泰恩(Anna Bershteyn)表示，紐約市府的數據基本上與世界其他研究人員提供的吻合；但一方面也認為市府應加強數據收集，避免再次爆發群體感染，並實施例如強制接觸者接受檢測，而不是建議而已。

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