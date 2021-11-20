從軍28年 華裔老兵江孔均 登美退伍軍人名人堂

江孔均受嘉獎成為州參議會2021年退伍軍人名人堂一員；左二起為卡普蘭、江孔均與劉醇逸等。(記者牟蘭／攝影)

服務美國 軍隊28年的華裔 退伍軍人江孔均(Peter Gong)，19日獲長島納蘇郡州參議員卡普蘭(Anna Kaplan)嘉獎，感謝他為國家的貢獻以及多次發聲反對仇恨亞裔 犯罪；江孔均呼籲團結所有族裔，共同抵抗仇恨犯罪。

影音來源：記者牟蘭

卡普蘭19日在納蘇郡新海德公園(New Hyde Park)為江孔均舉辦州參議會2021年退伍軍人名人堂(2021 Veterans Hall of Fame Award)頒獎典禮，州參議員劉醇逸，退休法官、紐約華裔美國退伍軍人主席伍元天以及江孔均的妻子和親友等等近百人參與當天的典禮。

江孔均受卡普蘭嘉獎，成為州參議會2021年退伍軍人名人堂一員。(記者牟蘭／攝影)

今年78歲的江孔均出生在布碌崙(布魯克林)，他的父母早年間從中國廣東市移民來美，家中還有五個兄弟與兩個姐妹，包括他在內有三人從軍；他於1965年入伍，先後分別服務陸軍與空軍12年與16年，期間獲得20枚獎牌並執行超過25次直升機飛行任務，1997年以士官長(Master Sgt.)的職務退休。

江孔均(右)受卡普蘭(左)嘉獎，成為州參議會2021年退伍軍人名人堂一員。(記者牟蘭／攝影)

卡普蘭表示，江孔均入伍後，參加越南戰爭，作為一名步兵空降到戰場，期間忍受瘧疾、水蛇、砲擊以及種族主義，仍堅持完成自己使命，返回美國後，加入空軍隊伍；她稱讚江孔均是一位英雄，退伍後，仍然回饋社會，為民發聲。

疫情爆發後，仇恨亞裔風氣四起，卡普蘭說，社區需要像江孔均一樣的代表，共同發聲抗仇恨犯罪，「我很榮幸他成為2021年退伍軍人榮譽牆的一員，我感激他的付出，並希望更多人能看到像他一樣對國家的貢獻者」。

劉醇逸表示，江孔均是一位模範的退伍軍人，曾為了國家的自由民主而戰，退休後，堅持服務社區，活躍在退伍軍人與華裔組織中；他說，江孔均在戰爭時期曾因華裔的身分遭到同儕排擠，他的奮鬥以及日後成就，對後代的影響重大。

北岸華人協會理事會成員、Herricks華人協會共同主席劉巧怡(Christina Liu)表示，江孔均一直以作為亞裔為豪，為爭取亞裔社區的權益發聲，感謝他所做的貢獻，「他常常對我說『自由永遠不會免費』」。

對於此次嘉獎，江孔均感謝社區對他軍旅生涯的認可，他代表同儕接受當天的嘉獎，感謝所有退伍軍人對國家和平與繁榮做出的貢獻，「感謝卡普蘭、劉醇逸以及那些尊重退伍軍人的組織」。