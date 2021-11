促進疫後恢復 霍楚呼籲紐約市企業員工新年後返崗

州長霍楚18日表示,希望紐約市企業新年以後能讓員工回到實體工作崗位,或者制定混合工作計畫。(州長辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)18日表示,希望紐約市 企業新年以後能讓員工回到實體工作崗位,或者制定混合工作計畫,以促進紐約市疫後經濟恢復、挽救小商業者,她還提出紐約市須改善治安、整治遊民問題,迎接員工返崗。

霍楚18日早參加「更好紐約協會」(Association for a Better New York)活動,在會見商界人士時表示,她將參加時報廣場跨年慶祝活動,「我已迫不及待告別2020和2021年,不如我們許一個新年願望,那就是新年以後所有人返回辦公室工作;我們可以有一段過渡期,但我們的確需要人們回來上班,起碼一周內大多數時間能夠返崗。」

霍楚表示,企業員工們長時間不返崗,已經讓紐約市的小商業者遭受重創,他們依賴員工的日常消費,「人們需要知道,紐約市現在的新冠感染率只有1%左右,市民疫苗接種率很高,而且正在打補強針,大家在街上也自覺戴口罩;市民都在做正確的事,所以返崗是安全的。」

她說,為迎接返崗,州府和市府也將盡力支持;霍楚表示,並不只是疫情 在阻礙員工返崗,紐約市的治安也亟待改善,槍擊案、尤其是地鐵犯罪率飆升的問題可以解決,她將與新任紐約市長亞當斯(Eric Adams)及市警合作,「我們必須讓人們感到安全,現在人們對紐約市的感覺和疫情前不太一樣;紐約市歷史上就面臨過犯罪問題,但是我們克服了;實際上,犯罪不是長期問題,而是可以很快解決的短期低潮。

同時,霍楚還宣布推出一項培養醫護工作者的獎學金計畫,因新冠疫情讓護士人手短缺的問題暴露;根據計畫,州府將為1000名進入州大或市大護理專業的學生提供獎學金,並鼓勵現在已經從事醫療行業的人員經過培訓成為護士;霍楚表示,無論學生是是全日制還是兼職攻讀,都可以獲得獎學金。

此外,霍楚還表示要解決紐約市的遊民問題,稱遊民問題已成人道主義危機,州府將與遊民接觸並提供住房和心理健康服務,「我們不能忽略這個問題,人們不應該在躺滿遊民的街道上和公園裡行走,人們應該感到焦慮,無論是在紐約市這個地球上最偉大的城市,還是在21世紀,這都是不應該發生的。」