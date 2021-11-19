促進疫後恢復 霍楚呼籲紐約市企業員工新年後返崗

州長霍楚18日表示，希望紐約市企業新年以後能讓員工回到實體工作崗位，或者制定混合工作計畫。（州長辦公室提供）

州長霍楚 (Kathy Hochul)18日表示，希望紐約市 企業新年以後能讓員工回到實體工作崗位，或者制定混合工作計畫，以促進紐約市疫後經濟恢復、挽救小商業者，她還提出紐約市須改善治安、整治遊民問題，迎接員工返崗。

霍楚18日早參加「更好紐約協會」(Association for a Better New York)活動，在會見商界人士時表示，她將參加時報廣場跨年慶祝活動，「我已迫不及待告別2020和2021年，不如我們許一個新年願望，那就是新年以後所有人返回辦公室工作；我們可以有一段過渡期，但我們的確需要人們回來上班，起碼一周內大多數時間能夠返崗。」

霍楚表示，企業員工們長時間不返崗，已經讓紐約市的小商業者遭受重創，他們依賴員工的日常消費，「人們需要知道，紐約市現在的新冠感染率只有1%左右，市民疫苗接種率很高，而且正在打補強針，大家在街上也自覺戴口罩；市民都在做正確的事，所以返崗是安全的。」

她說，為迎接返崗，州府和市府也將盡力支持；霍楚表示，並不只是疫情 在阻礙員工返崗，紐約市的治安也亟待改善，槍擊案、尤其是地鐵犯罪率飆升的問題可以解決，她將與新任紐約市長亞當斯(Eric Adams)及市警合作，「我們必須讓人們感到安全，現在人們對紐約市的感覺和疫情前不太一樣；紐約市歷史上就面臨過犯罪問題，但是我們克服了；實際上，犯罪不是長期問題，而是可以很快解決的短期低潮。

同時，霍楚還宣布推出一項培養醫護工作者的獎學金計畫，因新冠疫情讓護士人手短缺的問題暴露；根據計畫，州府將為1000名進入州大或市大護理專業的學生提供獎學金，並鼓勵現在已經從事醫療行業的人員經過培訓成為護士；霍楚表示，無論學生是是全日制還是兼職攻讀，都可以獲得獎學金。

此外，霍楚還表示要解決紐約市的遊民問題，稱遊民問題已成人道主義危機，州府將與遊民接觸並提供住房和心理健康服務，「我們不能忽略這個問題，人們不應該在躺滿遊民的街道上和公園裡行走，人們應該感到焦慮，無論是在紐約市這個地球上最偉大的城市，還是在21世紀，這都是不應該發生的。」