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感恩節難回家 艾妲颶風災民 仍輾轉不同免費酒店

記者張心／紐約報導
颶風艾妲過境後一片狼藉的法拉盛受災區。（記者張心／攝影）
颶風艾妲過境後一片狼藉的法拉盛受災區。（記者張心／攝影）

颶風艾妲(Ida)雖然已消散兩個月，但陰影依舊籠罩著受災民眾，不少在政府提供的免費酒店居住的皇后區災民，即將到來的感恩節仍舊無法回到家園，等待他們的將是不知何時是頭的酒店借宿。

華人王翠(Choi Wong,音譯)與她的八個親戚一同居住的房子，在颶風來襲時被大雨淹沒，她和丈夫眼睜睜看著地下室的水在幾分鐘內從六吋上升到六呎，差點要了他們的命。自9月2日以來，她和四個成年子女、四歲的孫女、丈夫，還有她自2012 年以來一直照顧的前夫，住在政府安排的免費酒店，「我們也收到了搬遷令，紐約的房租太貴了，我們哪裡也去不了。」

皇后區法拉盛的一位華裔災民，在颶風艾妲來襲後清理被水淹的地下室。(美聯社)
皇后區法拉盛的一位華裔災民，在颶風艾妲來襲後清理被水淹的地下室。(美聯社)

「我們剛收到政府的通知，感恩節前需要搬到布碌崙(布魯克林)的酒店。」52歲的Eileen Bendoyro自從9月2日颶風後就攜13歲的兒子，住在紐約市房屋保護和開發局(HPD)安排在牙買加(Jamaica)的酒店，「我們是皇后區的居民，必要的活動都在這個區域進行，新地點對我們太不方便了。」

Bendoyro表示，一同在免費酒店避難的災民有小孩、老人和殘疾人，大家都是颶風影響最嚴重的皇后區居民，「我們都對這樣的安排不認同。」Bendoyro位於東艾姆赫斯特(East Elmhurst)的家被洪水淹沒，所有的家當毀於一旦；一周以後，總統拜登到訪她家那裡的受災區，並感歎「難以想象這是美國」，然而並沒有為災民的家園恢復帶來太多改變。

「我們的家沒能恢復如常，也沒能找到新的長期住所，現在政府要求我們下周一必須搬到布碌崙」 ，Bendoyro說。

市房屋保護和開發局發言人普羅亞(Anthony Proia)回應稱，自從颶風艾達襲擊後，政府已為超過380個家庭提供了緊急住所，並努力幫他們尋找永久性住房，「我們已在確保延長災民入住布碌崙酒店的時間，並將繼續與住在皇后區酒店的災民家庭合作，幫助他們盡快度過難關。」

代表東艾姆赫斯特的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)表示，政府的短期目標應該是為災民提供離原住地更進的酒店，長期是為他們提供永久性住房，「但這座城市並沒未有計畫地在照顧災民。」

皇后區法拉盛的一個華人家庭，地下室在颶風艾妲襲擊下遭水淹，一片狼藉。(美聯社)
皇后區法拉盛的一個華人家庭，地下室在颶風艾妲襲擊下遭水淹，一片狼藉。(美聯社)

颶風 皇后區 布碌崙

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