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確保食物符各族群需求 陳倩雯與組織下東城派清真火雞

記者顏嘉瑩／紐約報導
陳倩雯(講話者)與UA3、穆斯林社區網路和QARI等組織合作，在社區派發新鮮食物。(記者顏嘉瑩/攝影)
陳倩雯(講話者)與UA3、穆斯林社區網路和QARI等組織合作，在社區派發新鮮食物。(記者顏嘉瑩/攝影)

感恩節將至，紐約市議員陳倩雯18日與公益組織UA3、穆斯林社區網路(Muslim Community Network)等，在曼哈頓下東城Assafa清真寺，分發100隻清真(Halal)火雞，以為社區在疫情期間提供營養、符合文化及宗教需求的餐點。

陳倩雯表示，在華埠、下東城社區有許多華裔穆斯林，除了吃清真食物外，更有不少人是素食主義者，但是像是老人中心等地方，卻無法每天提供這些民眾符合需求的食物，此次與各團體合作，派發清真火雞，就是想要確保給社區、老年人他們所需的資源。

陳倩雯說，疫情期間雖然市府撥了不少預算在提供免費食物上，但卻無法照顧到所有族群，送餐到家的項目能服務的對象也有限，她與UA3等食儲(food pantry)從去年開始合作，為社區提供健康、新鮮的食物及食材，後來這些組織也與當地餐館合作，帶來好品質的食物，也創造更多工作機會。

目前疫情已經和緩，但社區對於食物的需求仍在，陳倩雯表示，目前她也持續與多個食儲非營利組織合作、每周開會，討論提供的食物內容等，希望未來也能持續進行。

UA3主席孔振成(Donald Hong)則說，此次針對穆斯林社區提供食物，表現了紐約市的文化多元，以及各族裔的合作，未來該組織也將繼續在各個社區分發新鮮食物。

當天在UA3位於下東城格蘭街(Grand St.)的「社區優先食儲」(Community First Food Pantry)，紐約亞協服務中心(QARI)也與當地餐館合作，提供熱餐食給社區長者；該組織主席庄建浩(Philip Chong)說，自疫情開始，QARI已經在全市派出了2億份餐點，並與在遞新移民餐館合作，用創新、有創意的方式，來服務長者及弱勢家庭。

陳倩雯(左一)派發清真火雞給民眾。(記者顏嘉瑩/攝影)
陳倩雯(左一)派發清真火雞給民眾。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 疫情 華埠

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