法拉盛兒醫砍員工 遭重罪起訴…診所仍在營業

法拉盛安心兒科/青少年科診所醫生安健強面臨多項重罪起訴。（記者張心／攝影）

法拉盛安心兒科/青少年科診所醫生安健強，幾月前因持刀襲擊診所員工王靜(化名)，被檢方以二級攻擊罪、四級非法持有武器罪、二級騷擾罪和二級攻擊罪等多項罪名起訴，受害者委託律師也提起民事和刑事訴訟 ，若判決成立安健強將面臨25年監禁；安健強在多次過堂後被保釋，對此案不予置評，其診所則仍在經營。

根據檢方的案件紀錄，安健強在6月21日晚間5時21分因涉嫌用刀劃傷下屬二被市警109分局逮捕，其後多次過堂接受質詢，日前大陪審團已決定以多項重罪起訴，若被判刑不僅會吊銷醫生執照，還面臨25年監禁。

「依舊警方的調查結果和受害人向我們展示的傷口，安健強用刀具在其脖子和手臂上劃下數刀，我們懷疑是想殺害受害人。」受害者委託律師Paul Siegert表示，王靜在安心兒科/青少年科診所工作 有七、八年，算是資歷頗深的老員工，身兼多項重要職務，也因此發現安健強在做一些違規的事情，「譬如他會將政府免費發放的疫苗 ，以商業用途賣給病患；冰箱保護功能不好，未能符合保存標準的疫苗，他也會給患者注射。」

律師說，「除此之外，根據被害人和診所員工評價，安健強是個精神極度敏感的人，疫情這段時間工作非常忙碌，他多疑的本性暴露無遺，還會檢查員工的垃圾箱，可能是擔心暴露他在保存的東西。」Paul Siegert透露，案發當天受害人明顯感覺安醫生精神狀況不對，就在即將結束營業的時候，王靜向安醫生表示自己需要先走一步，因為要和家人一起去看律師。

其實王靜說的律師是和房屋過戶相關，但沒想到安健強突然就激動了，喊道「你說清楚，你到底要做什麼」，之後就拿起手邊的刀具，向被害人的脖子砍去。

受害人回憶，當時診所病人幾乎離開，只有零星最後幾個病患，案發地是診所最裡面的辦公室，她身材嬌小，而對方強壯有力，直接就在她的脖子上留下數刀密密麻麻的血口，被害人緊急躲閃時摔倒在地，之後安健強繼續用刀具砍向被害人的手臂。

因為被害人當時有三個月身孕，就大喊「救命，請放過我的孩子」，後來外面的患者和其他同事聞聲趕來，才制服安健強，被害人也在丈夫陪同下在醫院接受治療，目前孩子是保住了，但脖子上有密密麻麻數不清的傷痕。律師表示，受害人之所以希望曝光此案，就是看到安健強的診所依舊在營業，擔心對社區安全造成威脅，「我們懷疑他有精神問題，如果依舊給兒童看病，未來可能會釀成大患。」

目前安健強對此案不予置評，律師透露，他本月會再次出庭。