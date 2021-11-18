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加拿大7地疫苗證明 可入境紐約州商務旅行

記者顏潔恩／紐約報導
州府宣布由加拿大簽發、符合州府規定的新冠疫苗接種證明，可上載到紐約州的「精益求精通行碼」通過使用。(州府提供)
州府宣布由加拿大簽發、符合州府規定的新冠疫苗接種證明，可上載到紐約州的「精益求精通行碼」通過使用。(州府提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布，由加拿大簽發、符合州府規定的新冠疫苗接種證明，可上傳到紐約州的「精益求精通行碼」(Excelsior Pass)；截止本月9日，來自加拿大七個地區的疫苗證明符合條件，通過驗證者可入境到紐約州商務旅行。

紐約州府日前已開始採用由疫苗證書倡議(Vaccination Credential Initiative)推出的「智慧健康卡」(SMART Health Card)，霍楚17日表示，由加拿大簽發的疫苗證明只要符合「智慧健康卡」的規格，便能下一步通過「精益求精通行碼」的認證；允許從加拿大入境到紐約州的人商務旅行，進出當地餐廳、娛樂公眾場所更方便。

截止本月9日，七個符合規格的加拿大省和地區包括魁北克(Quebec)、曼尼托巴(Manitoba)、育空(Yukon)、薩斯克徹溫(Saskatchewan)、新斯科舍(Nova Scotia)、西北地區(Northwest Territories)、紐芬蘭(Newfoundland)和拉布拉多(Labrador)；接下來預測更多的地區將加入到項目中。

「紐約州很開心能跟鄰國合作，確保通行碼具有兼容性」，霍楚表示，隨著邊境的重新開放，兩國之間建立夥伴關係，加速商業、經濟活動的復甦，這對加拿大人和紐約的企業來說是重磅消息；她也說，「精益求精通行碼」的使用平台將不停創新，滿足個人和企業的新興需求，幫助他們安全地建立聯繫。

加拿大駐紐約領事館的代理總領事表示，隨著愈來愈多加拿大人返回紐約參觀景點、與家人朋友重逢、建立業務聯繫等，有了通行碼的認證，他們在紐約州活動將會更方便，感謝州府的配合。

紐約州 加拿大 疫苗

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