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縮減通勤時間 倡議人士促北線鐵路尖峰增快車

編譯周芳苑╱綜合17日電
車少擁擠拉長通勤時間，通勤倡議人士籲北線鐵路早高峰增快車。（取自北線鐵路推特）
車少擁擠拉長通勤時間，通勤倡議人士籲北線鐵路早高峰增快車。（取自北線鐵路推特）

通勤倡議人士稱，鑑於人潮擁濟、通勤時間拉長，敦促北線鐵路(Metro-North Railroad)早上尖峰時段增設快車。

北線鐵路的紐黑文(New Haven)和哈德遜(Hudson)線擁擠和通勤時間拉長最嚴重，主因為疫情時在家工作的人重返曼哈頓上班。

大都會運輸署(MTA)永久公民諮詢委員會(Permanent Citizens Advisory Council)執行董事達格蓮(Lisa Daglian)說，北鐵乘客對快車太少、慢車停靠站太多不滿，最在意尖峰沒有快車服務。

經常從普特南縣通勤到曼哈頓的大都會運輸署董事會成員祖克曼(Neal Zuckerman) 有切身經驗，疫情前通勤僅1小時8分鐘，如今要一個半小時多，而且人多；他說，單程一小時半是可接受的通勤上限。

北鐵鐵路8月在哈德遜、紐黑文和哈林 (Harlem)線增加100多列火車，以便通勤者勞動節後重返曼哈頓工作，載運量恢復到疫情前82%，當時乘客量較疫情前少65%，近幾個月略增，上周乘客量約是疫情前的50%。

乘客量充滿不確定性，曼哈頓上班族何時恢復每周五天進辦公室？難預料。

商業組織紐約市夥伴(Partnership for New York City)本月發布調查，28%的曼哈頓上班族工作日進辦公室，雇主期待明年1月下旬增至 50% ，屆時近60%每周至少三天進辦公室，超過20%仍在家工作。

北鐵總裁瑞娜迪(Catherine Rinaldi)費心求平衡，一方面讓搭乘主力享有可靠運輸，另一方面又不致於在前景不確定下浪費資金；北鐵9月表示，年底前票價繼續打折，吸引更多通勤者回籠。

北鐵因疫情營收短缺，所屬的MTA從聯邦獲得105億美元資助，持續到2024年。

通勤者對北鐵8月列車配置不滿，繁忙線路尖峰服務取消；瑞娜迪表示，正重新考慮服務，力求完善時間表。

疫情 北鐵 曼哈頓

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