PATH系統 2023年將改採無接觸付費 快速掃描進站

PATH系統2023年將安裝無接觸付費掃描機。(取自PATH官網)

連結紐約和新澤西州 的軌道交通PATH 在不久的未來,將採用無接觸付費的方式進站,紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)宣布,從2023年開始,哈德遜河兩岸PATH線路的13座車站,都將採用無接觸付費的新技術,乘客在入站口掃描手機、智慧手表和帶芯片的信用卡即可進站。

PATH總經理迪葛拉夫(Clarelle DeGraffe)表示,他們不斷尋求以創新的方式,來增進乘客的出行體驗,「採用無接觸付費的新系統後,我們將利用最先進和最高效的技術,來服務乘客和增進他們的體驗。」

紐新航港局將與「立方交通系統公司」(Cubic Transportation Systems)簽約,在PATH線路的各站安裝費用達9940萬元的掃描系統。但該計畫有待航港局理事會的批准,理事會定18日舉行本月的例會。

「立方交通系統」自2020年12月以來,已為大都會運輸署(MTA)的捷運 系統安裝了無接觸付費(OMNY)的掃描機,包括在所有472個地鐵車站和全部巴士上。

PATH在曼哈頓有六座車站,新澤西州為七座,乘客目前進站是用PATH系統本身的SmartLink卡,或是刷捷運卡(MetroCard)。但SmartLink卡和捷運卡均為按次計費,沒有可無限使用的月票與周票。

待航港局理事會批准後,立方公司將於2023年中開始在部分車站安裝掃描機,經先期試驗後,2023年下半年再在全線各站推廣。PATH還將推出一種新的付費卡,以取代將於2024年淘汰的SmartLink卡。

MTA人員今年10月表示,OMNY系統收取的車資,已占到整個MTA車資的四分之一。OMNY卡五元一張,10月開始在零售店有售,捷運卡現已使用了30年,將在2023年淘汰。

但OMNY現在尚不能選擇周卡和月卡,不過MTA在考慮制定付費高限的政策,即乘客只要在一定時期內的刷卡次數達到最高限額,就可無限次地乘坐,與倫敦地鐵的Oyster卡相同。