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PATH系統 2023年將改採無接觸付費 快速掃描進站

編譯孫梁╱綜合17日電
PATH系統2023年將安裝無接觸付費掃描機。（取自PATH官網）
PATH系統2023年將安裝無接觸付費掃描機。（取自PATH官網）

連結紐約和新澤西州的軌道交通PATH在不久的未來，將採用無接觸付費的方式進站，紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)宣布，從2023年開始，哈德遜河兩岸PATH線路的13座車站，都將採用無接觸付費的新技術，乘客在入站口掃描手機、智慧手表和帶芯片的信用卡即可進站。

PATH總經理迪葛拉夫(Clarelle DeGraffe)表示，他們不斷尋求以創新的方式，來增進乘客的出行體驗，「採用無接觸付費的新系統後，我們將利用最先進和最高效的技術，來服務乘客和增進他們的體驗。」

紐新航港局將與「立方交通系統公司」(Cubic Transportation Systems)簽約，在PATH線路的各站安裝費用達9940萬元的掃描系統。但該計畫有待航港局理事會的批准，理事會定18日舉行本月的例會。

「立方交通系統」自2020年12月以來，已為大都會運輸署(MTA)的捷運系統安裝了無接觸付費(OMNY)的掃描機，包括在所有472個地鐵車站和全部巴士上。

PATH在曼哈頓有六座車站，新澤西州為七座，乘客目前進站是用PATH系統本身的SmartLink卡，或是刷捷運卡(MetroCard)。但SmartLink卡和捷運卡均為按次計費，沒有可無限使用的月票與周票。

待航港局理事會批准後，立方公司將於2023年中開始在部分車站安裝掃描機，經先期試驗後，2023年下半年再在全線各站推廣。PATH還將推出一種新的付費卡，以取代將於2024年淘汰的SmartLink卡。

MTA人員今年10月表示，OMNY系統收取的車資，已占到整個MTA車資的四分之一。OMNY卡五元一張，10月開始在零售店有售，捷運卡現已使用了30年，將在2023年淘汰。

但OMNY現在尚不能選擇周卡和月卡，不過MTA在考慮制定付費高限的政策，即乘客只要在一定時期內的刷卡次數達到最高限額，就可無限次地乘坐，與倫敦地鐵的Oyster卡相同。

PATH 捷運 新澤西州

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