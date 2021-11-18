紐約客談／基建法案 解決不了美國的問題

拜登 本周簽署總額超過1兆元的基建法案，雄心勃勃地想通過翻修基建振興經濟，同時和中國競爭。的確，美國 的基建老舊不堪，應該翻修了，但希望通過翻修基建來重振美國在上個世紀的雄風，恐怕就是癡人說夢了。

投資 基建振興經濟，不是什麼新辦法，拜登似乎也想模仿羅斯福新政，後者將美國帶出了大蕭條的泥潭；然而，投資基建是一劑好藥，但是並不對美國的症狀，因為今天的美國已經不是上世紀30年代那個製造業立國的美國了。

回望羅斯福新政，當年美國是全球第一工業國，製造業占GDP比重達到30%以上，美國有大量勞動人口，而投入基建可以創造出大量基礎勞動崗位，吸納大量就業人口，緩解社會矛盾。

自雷根時代以來美國製造業空心化，如今已占GDP不到11%，服務業占比則高達80%以上，大量的就業人口集中在金融、法律、房地產，產業工人階層早已衰敗，不但疏於勞動，而且依賴救濟金過活；如果是在30年代投資基建，讓一個失業工人去修路，他會感恩戴德；但現在失業的不是工人，而是服務業者，讓一個房產經紀去修路，他願意嗎？

當然，美國只要印錢就可以翻修基建，但去修基建的並不是失業的美國人，而是大量西語裔外來勞工；可以預見，如果基建法案落實，釋放的資源最終也只被各方既得利益者層層分包，最後找一大批西語裔來幹活；以美國現在的效率，基建多久能翻修好暫且不論，基建法案更有可能導致產業工人繼續衰落、貧富差距繼續擴大，美國的問題依舊還在那裡，甚至有惡化的可能。

（紐約客談，每周二至周六見報）