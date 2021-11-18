聯邦基建資金 亞當斯：優先改善BQE、地鐵和公共住房

亞當斯會優先使用資金改善布碌崙皇后區高速路。（路透）

紐約市 候任市長亞當斯 (Eric Adams)對來自聯邦的數十億基礎設施資金列出優先用途，包括改善布碌崙 (布魯克林)皇后區高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE)、延伸第二大道地鐵和修復公共住房。

就在拜登總統簽署1.2兆元基礎建設法案的第二天，亞當斯在布碌崙舉行的記者會上說，大家必須正視被侵蝕的布碌崙皇后區高速路，它幾乎處於危險狀態。

亞當斯說他喜歡布碌崙前副市長雷納 (Diana Reyna)在高速路上方建造高架公園的BQE Green的構想，那是長達數十年、雄心勃勃的綠化計畫。

亞當斯也希望將第二大道地鐵從目前位於96街的曼哈頓總站向北延伸；他認為，該路線不進入哈林區並不公平，許多地區長期以來為交通問題頭痛。

此外，亞當斯提到紐約市房屋局(NYCHA) ，認為早該真正修復公共住房。

除了傳統的基礎設施，亞當斯表示他希望看到一個真正的「綠色債券計畫」(綠色債務Green bond是指專為舒緩氣候變遷計畫集資的債券)，讓人們在能源領域工作；他說，聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)和整個國會代表團該受讚揚。

州府運營的大都會運輸署(MTA)官員已表示，計畫用聯邦107億元中的大部分資金將第二大道地鐵延伸到東哈林區，該項目因創紀錄55億美元成本備受批評。

然而，交通項目和紐約市公共住房機構的命運仍掌握在他人手中。

在立法人員持續討論拜登1.75兆元「重建美好未來」(Build Back Better)支出細節之際，紐約市房屋局的聯邦援助計畫仍與國會連結在一起。

亞當斯尚未與現任市長白思豪(Bill de Blasio)討論他的支出計畫，兩人優先項目顯然不同。

白思豪在日前記者會上列出計畫清單，包括橋樑和隧道工程20億元、機場工程 6.85億元、進一步擴大寬頻互聯網1億元、安裝電動汽車新充電站1.75億元以及改善自行車道等的「零死亡願景」(Vision Zero)街道安全5000萬元。