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威廉姆斯宣布參選紐約州長 進步派代表人物加入戰局

記者和釗宇／紐約報導
紐約市公益維護人威廉姆斯正式宣布參選紐約州長。（記者和釗宇／攝影）
紐約市公益維護人威廉姆斯正式宣布參選紐約州長。（記者和釗宇／攝影）

紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)16日正式宣布參選紐約州長，將在明年的民主黨初選中對陣現任州長霍楚(Kathy Hochul)和州檢察長詹樂霞(Letitia James)；作為民主黨進步派代表人物，他表示將繼續反對種族主義和警察執法暴力。

威廉姆斯今年9月就已提交參選文件，上月組成競選委員會；他於16日發布參選視頻，威廉姆斯在視頻中表示，「紐約州需要擺脫疫情、醜聞的時代和舊時代的治理，繼續前進；紐約州正在形成一種運動，一種勇敢的、進步的、反抗權勢、幫助人民建立權力的運動，沒有進步派的領導，那些舊時代的障礙仍將阻礙我們前進的道路。」

他說，「當你是維權人士，『行動起來』就是一句箴言，這是創造變革的方法；當我們組織起來，我們會創造一種運動，一直向前。」

45歲的威廉姆斯曾與霍楚競選副州長，當時以近10萬票的差距敗北，得票率差距約為7%；在擔任市公益維護人前，威廉姆斯曾長期擔任市議員；目前已經表態參選的候選人除霍楚、詹樂霞和威廉姆斯外，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也可能參選。

共和黨方面，長島國會眾議員澤爾丁(Lee Zeldin)、前威徹斯特郡郡長歐瑞祥(Rob Astorino)、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)之子安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)將參選。

此外，儘管前州長葛謨(Andrew Cuomo)的發言人表示葛謨無意再競選公職，但葛謨的競選資金充沛，約有1800萬元，各大民調也仍將葛謨計算在內；此前一份民調顯示，威廉姆斯的支持率不敵霍楚、葛謨和詹樂霞，尤其是在紐約市之外差距更大。

近幾周，威廉姆斯一直在上州參加活動；威廉姆斯和詹樂霞作為來自布碌崙的非洲裔民代，均得到工會團體的支持；詹樂霞的競選團隊在一份聲明中表示，「從警察改革到住房問題，威廉姆斯一直是重要的領導者。」

紐約市公益維護人威廉姆斯正式宣布參選紐約州長。(美聯社)
紐約市公益維護人威廉姆斯正式宣布參選紐約州長。(美聯社)

紐約市 威廉 葛謨

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