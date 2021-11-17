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公校月底設點 打第二針兒童疫苗

記者和釗宇／紐約報導
市府將從11月30日起十天內在全市小學輪流開設第二針接種點，學生也可以前去接種第一針。(Getty Images)
市府將從11月30日起十天內在全市小學輪流開設第二針接種點，學生也可以前去接種第一針。(Getty Images)

紐約市公校新冠疫苗接種點大獲成功，為繼續推動兒童接種，市長白思豪(Bill de Blasio)16日表示，公校接種點將從17日(周三)回歸，本周將繼續在全市疫苗需求較高的公校和特許學校輪流設接種點；此前市府表示兒童第二針接種時不會再在公校設接種點，但白思豪16日改變態度，將從11月30日起十天內在全市小學輪流開設第二針接種點，學生也可以前去接種第一針。

市府上周在全市1070所公校輪流開設疫苗接種點，數據顯示，目前全市已經施打超過7萬2000劑兒童新冠疫苗，其中三分之一的人是在公校接種點打的疫苗；然而，部分公校爆出大排長龍、疫苗供應不足的情況，而且特許學校上周沒有被納入接種點開設範圍。

為繼續方便兒童接種，白思豪宣布，市府將在17日將在13所接種需求較高的公校須開接種點，另有30所公校將在18日開設接種點，19日起至下周則在部分特許學校開設接種點，「我們將到接種需求較高的學校繼續輪流開設接種點，確保讓每個想接種的孩子都能接種。」民眾可登錄網站網頁https://reurl.cc/6DMa7Z，查詢開設接種點的學校地址和開設時間。

白思豪此前曾表示，不會在公校開設第二針接種點，但他16日表示，市府將從11月30日起的十天內，為全市小學輪流開設第二針接種點，兒童也可以前去接種第一針。

市教育總監波特(Misha Porter)表示，公校接種點顯示出學校在社區之中的重要角色，「上周共有超過2萬6000名兒童在公校接種，這再一次說明學校在社區之中的重要地位，也是紐約市疫後恢復的重要組成部分；因此我很高興我們能繼續為接種需求較高的學校及特許學校繼續提供服務。」

特許學校上周未被納入公校接種點服務範圍，遭到不少批評；白思豪表示，「我們將從周五起至下周為特許學校提供接種服務，所有服務將和公校同等，我們將繼續努力，直到覆蓋所有家庭和孩子。」

白思豪表示，市府本周將繼續在全市疫苗需求較高的公校和特許學校輪流設接種點。（市長...
白思豪表示，市府本周將繼續在全市疫苗需求較高的公校和特許學校輪流設接種點。（市長辦公室提供）

公校 疫苗 白思豪

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