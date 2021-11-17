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紐約市人口回流 恢復淨增長

記者和釗宇／紐約報導
數據顯示，2020年搬出紐約市的人數為2019年的三倍。（記者和釗宇／攝影）
數據顯示，2020年搬出紐約市的人數為2019年的三倍。（記者和釗宇／攝影）

市主計長斯靜格(Scott Stringer)日前發布報告顯示，由於新冠疫情來襲，2020年搬出紐約市的人數為2019年的三倍，高收入社區居民流出量更是疫情前的近五倍；但自今年7月疫情限制放寬以來，紐約市常住人口已經恢復淨增長。

斯靜格的報告統計了修改美國郵政通信地址的數據；報告預計約有13萬1000名紐約市民在2020年3月至2021年6月之间搬出纽约市，为疫情前同一时间段的三倍；同时，在全市年收入中位數超過11萬的郵遞區號中，如布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)、卡羅拉花園(Carroll Gardens)、曼哈頓砲台公園(Battery Park City)、格林威治村(Greenwich Village)、上東城、上西城等，居民流出量更是此前一年的4.6倍。

報告發現，直到今年7月，紐約市新冠疫苗大規模接種結束、疫情限制完全放開後，常住人口才開始出現淨回流；今年7月以來，全市淨流入人口為6332人。

不過，斯靜格也提醒，郵遞地址的更改也不能完全反映人口變遷的全貌，因為部分流入人口可能是因為大學新生和一些新移民，他們並不長期保留紐約市的住址。

根據去年進行的人口普查，紐約市2020年常住人口為880萬；斯靜格在報告中表示，雖然人口已經開始回流，但許多社區的人口遭遇重大流失，難以快速恢復到疫情之前；「而且，疫情改變了企業對遠程工作的態度，許多公司開始採用混合上班的模式，允許一些員工長期遠程工作，這種因素對紐約市人口的長期影響尚不可知。」

報告顯示，全市五區中曼哈頓人口流出最多，超過2萬人搬出，是前一年人口流出量的十倍；人口流出的目的地主要為人口較為係數的地區，如佛州、新英格蘭和大紐約地區的郊區；而且，在2020年3月至8月，長島地區的常住人口翻倍，其中59%的人移居蘇福克郡(Suffolk County)，該郡的漢普頓地區(Hamptons)也是大紐約高收入人群的度假勝地。

紐約市 疫情 美國郵政

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