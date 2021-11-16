市主計長報告：去年紐約市人口流出為疫情前三倍 今年7月起回流

由於新冠疫情來襲，2020年搬出紐約市的人數為2019年的三倍，高收入社區居民流出量更是疫情前的近五倍；但自今年7月疫情限制放寬以來，紐約市常住人口已經恢復淨增長。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 主計長斯靜格(Scott Stringer)日前發布報告顯示，由於新冠疫情 來襲，2020年搬出紐約市的人數為2019年的三倍，高收入社區居民流出量更是疫情前的近五倍；但自今年7月疫情限制放寬以來，紐約市常住人口已經恢復淨增長。

斯靜格的報告統計了修改美國郵政 通信地址的數據；報告預計約有13萬1000名紐約市民在2020年3月至2021年6月之間搬出紐約市，為疫情前同一時間段的三倍；同時，在全市年收入中位數超過11萬的郵遞區號中，如布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)、卡羅拉花園(Carroll Gardens)、曼哈頓砲台公園城(Battery Park City)、格林威治村(Greenwich Village)、上東、上西城等，居民流出量更是此前一年的4.6倍。

報告發現，直到今年7月，紐約市新冠疫苗大規模接種結束、疫情限制完全放開後，常住人口才開始出現淨回流；今年7月以來，全市淨流入人口為6332人。

不過，斯靜格也提醒，郵遞地址的更改也不能完全反映人口變遷的全貌，因為部分流入人口可能是因為大學新生和一些新移民並不能長期保留紐約市的住址。