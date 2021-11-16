時報廣場跨年 重新開放觀眾入場

去年的時報廣場除夕之夜禁止觀眾進入，今年將重新開放民眾到場參加 。(路透)

全球跨年重頭戲—紐約時報廣場 除夕之夜水晶球跨年慶典，在歷經去年受到新冠肺炎疫情影響、禁止觀眾到場後，市長白思豪 (Bill de Blasio)15日表示，今年在跨年夜，將在時報廣場舉行一場「盛大、精彩的慶祝活動」，重新開放民眾到場慶祝。

白思豪在例行記者會上表示，紐約市 經歷了很多，但在抵抗新冠病毒的路上，也寫下了英雄歷史，目前疫情正在逐步受到控制，紐約市則要用一場大規模的慶祝活動，「結束這個城市從疫情中恢復過來的一年。」他說，更多消息將於16日公布，而目前最終細節正在與所有利益相關者討論敲定。

雖然時報廣場跨年活動再度開放給民眾參加，白思豪也提到，將會以「明確、明智」的規定，來確保每一位參加者的安全；根據CBS電視台報導，消息人士指出，市府將會要求參加者提供新冠檢測陰性報告，或是新冠疫苗接種證明等，才可入場參加活動。

白思豪也提到，即便針對參加者將有規定，「但紐約民眾仍可以期待跨年夜時報廣場的美好時刻。」

除夕跨年夜將是白思豪作為市長的最後一場重大活動，亞當斯(Eric Adams)將於2022年1月1日就任，成為紐約市第110任市長。

在疫情前的時報廣場跨年，無論天氣如何惡劣，都可以吸引來自全球超過100萬名民眾到場參加；而去年的時報廣場跨年夜，則為百年來最冷清的一年，雖然有六小時的主持、表演、撒新年願望彩紙、午夜零時水晶球降落等活動仍然進行，但現場卻因防疫禁止觀眾進入，民眾只能在線上觀看活動，僅有表演者、數十名「2020年防疫英雄」醫護人員和家屬，以特別嘉賓身分出席。