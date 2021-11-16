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紐約市成年人皆合資格打補強針

記者和釗宇／紐約報導
白思豪宣布，全市所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗補強針。（市長辦公室提供）
白思豪宣布，全市所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗補強針。（市長辦公室提供）

天氣轉涼，市民室內活動增加，紐約市新冠疫情數字近日有所抬頭；為防冬季疫情反覆，市長白思豪(Bill de Blasio)15日宣布，全市所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗補強針。

此前，接種過莫德納和輝瑞疫苗的民眾，只有65歲以上或患有基礎病者才有資格接種補強針，所有接種嬌生疫苗的成年人也可接種補強針，本次則擴大至所有成年人；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，市府已經指示所有醫療機構，增加補強針供應量，「市民接種補強針不應有障礙；我們不希望任何有意接種的市民因資格問題而接種不成，也希望優先為那些打補強針裨益最大的人群接種。」

白思豪上月已接種補強針，他說，市府擴大補強針接種人群符合聯邦政府規定；「打補強針的人越多越好，我們應該採取最寬泛、最有包容性的接種資格畫分方式，確保所有希望打補強針民眾都有機會接種。」

不過，補強針接種也有時間限制；喬克西表示，若民眾此前接種的是莫德納和輝瑞疫苗，必須完全接種六個月之後，才能接種補強針；嬌生疫苗的接種者，則需等兩個月之後；市衛生局數據顯示，目前全市補強針已累計施打63萬劑。

根據市府數據，儘管全市新冠住院人數保持在低位，但日新增感染人數正在增加，14日新增972例，相比之下一周前為782例。

喬克西說，疫情反彈並非不可預期，因為冬季氣溫降低，更多民眾選擇室內活動；他表示，疫情反彈更說明接種的重要性，「補強針能夠提供更多一層的保險，讓我們呼吸得更輕鬆，無論是對我們自己還是親朋好友都有好處，尤其是節假日聚會還是旅遊。」

市公立醫院總裁卡茲(Mitchell Katz)則表示，居住在紐約市本身就讓感染風險升高，因此應該接種補強針，他希望補強針的接種能讓紐約市避免已經在歐洲出現的疫情反彈，「因為紐約市人口密度很大，所以我認為所有住在這裡的人都面臨更高的感染風險。」

儘管州長霍楚並未宣布類似政策，但她鼓勵所有在高風險環境下工作的紐約州居民盡量接種補強針，「我自己已打過補強針，相信所有在高危環境下工作的人都應有機會接種補強針。」

白思豪宣布，全市所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗補強針。（市長辦公室提供）
白思豪宣布，全市所有成年市民即日起均有資格接種新冠疫苗補強針。（市長辦公室提供）

紐約市 疫情 疫苗

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