我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

6萬兒童已打疫苗 公校不設第2針接種點

記者和釗宇／紐約報導
全市已有超過6萬名五至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗。（市長辦公室提供）
全市已有超過6萬名五至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)15日表示，全市已有超過6萬名5至11歲兒童接種了輝瑞新冠疫苗，其中有2萬2500人是在市府在各校設置的臨時接種點接種的。

市府此前在全市1070所公校輪流設置接種點，每校至少設一天，方便兒童接種第一針疫苗；不過，市府表示，待接種第二針疫苗時，市府不會再在公校設接種點，而是將和市府運營的接種點和藥房合作，協助兒童預約接種。

白思豪表示，兒童接種已經取得巨大成功，「我們希望保護孩子們和他們的家庭，儘管校園接種活動非常短暫，但我們看到了巨大反響，大量家長帶著孩子來學校接種；過去一周以來，全市已經施打了6萬2000劑兒童新冠疫苗，其中2萬2500劑是在公校接種點施打的；我們已經在所有公校開設過接種點，本周將視情況採取其他接種措施。」

白思豪還說，不僅兒童接種反響強烈，12到17歲青少年的接種工作也獲得成功，目前該年齡段已有80%的青少年至少接種一劑疫苗。

市府此前出台「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，要求所有在餐館堂食的市民必須出示接種紀錄，但12歲以下兒童除外；鑒於五至11歲兒童的接種率僅有10%，白思豪表示，暫不考慮將兒童納入「紐約之鑰」項目，但未來如果兒童接種率提高，市府將視情況決定。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前也在紐約州開放十個大型疫苗接種點，為5至11歲孩童打針，位於紐約市的3處地點是皇后區的Aqueduct Racetrack、布碌崙(布魯克林)的福斯學院(Medgar Evers College)、以及布朗士的Bay Eden老人中心；另外她宣布全州範圍內設立全新的14個「返校接種」(VaxtoSchool)臨時接種點，同樣致力於推動青少年接種。

疫苗 紐約市 白思豪

上一則

時報廣場跨年 重新開放觀眾入場

下一則

紐約市成年人皆合資格打補強針

延伸閱讀

疫情反彈 白思豪：全市成年市民皆有資格接種補強針

疫情反彈 白思豪：全市成年市民皆有資格接種補強針
時報廣場跨年活動今年將開放觀眾 需有檢測或疫苗證明

時報廣場跨年活動今年將開放觀眾 需有檢測或疫苗證明
被指是亞裔轉投共和黨罪魁禍首 白思豪承認溝通不足

被指是亞裔轉投共和黨罪魁禍首 白思豪承認溝通不足
白思豪：紐約市2.4萬童已接種 需求高的校外將有接種車

白思豪：紐約市2.4萬童已接種 需求高的校外將有接種車
公校開打疫苗 近1.7萬童接種…公務員可請假帶子女打針

公校開打疫苗 近1.7萬童接種…公務員可請假帶子女打針

熱門新聞

曼哈頓中央公園11日一個小時內就發生兩起性侵案。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

2021-11-11 16:06
印度裔的性格比華人等東亞裔大膽，更善於表達和攬功，因此升遷的機會更大；圖為谷歌公司的印度裔員工。(路透)

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

2021-11-15 07:31
人口販賣、強迫勞工罪名成立而被判入獄的前中國外交官鍾丹。(本報檔案照)

前中國外交官因強迫勞工被判入獄 檢方要求沒收房產

2021-11-13 15:09
涉嫌將女友性虐致死的華裔男子萬秋明，被押出市警109分局。(本報檔案照)

涉性虐女友致死 華男出庭再延 死者曾患心理疾病

2021-11-11 02:30
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

2021-11-09 10:31
布碌崙休班華警法拉盛KTV連開槍，因女服務員抱怨未得小費，案件或涉性交易。(取自谷歌地圖)

休班華警法拉盛KTV連開3槍 疑涉性交易

2021-11-09 02:30

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國