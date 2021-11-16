6萬兒童已打疫苗 公校不設第2針接種點

全市已有超過6萬名五至11歲兒童接種輝瑞新冠疫苗。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)15日表示，全市已有超過6萬名5至11歲兒童接種了輝瑞新冠疫苗 ，其中有2萬2500人是在市府在各校設置的臨時接種點接種的。

市府此前在全市1070所公校輪流設置接種點，每校至少設一天，方便兒童接種第一針疫苗；不過，市府表示，待接種第二針疫苗時，市府不會再在公校設接種點，而是將和市府運營的接種點和藥房合作，協助兒童預約接種。

白思豪表示，兒童接種已經取得巨大成功，「我們希望保護孩子們和他們的家庭，儘管校園接種活動非常短暫，但我們看到了巨大反響，大量家長帶著孩子來學校接種；過去一周以來，全市已經施打了6萬2000劑兒童新冠疫苗，其中2萬2500劑是在公校接種點施打的；我們已經在所有公校開設過接種點，本周將視情況採取其他接種措施。」

白思豪還說，不僅兒童接種反響強烈，12到17歲青少年的接種工作也獲得成功，目前該年齡段已有80%的青少年至少接種一劑疫苗。

市府此前出台「紐約之鑰」(Key to NYC)倡議，要求所有在餐館堂食的市民必須出示接種紀錄，但12歲以下兒童除外；鑒於五至11歲兒童的接種率僅有10%，白思豪表示，暫不考慮將兒童納入「紐約之鑰」項目，但未來如果兒童接種率提高，市府將視情況決定。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前也在紐約州開放十個大型疫苗接種點，為5至11歲孩童打針，位於紐約市 的3處地點是皇后區的Aqueduct Racetrack、布碌崙(布魯克林)的福斯學院(Medgar Evers College)、以及布朗士的Bay Eden老人中心；另外她宣布全州範圍內設立全新的14個「返校接種」(VaxtoSchool)臨時接種點，同樣致力於推動青少年接種。