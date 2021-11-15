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用假接種卡？紐約市府消防、清潔員工遭查

記者和釗宇／紐約報導
知情人士說，市消防局、清潔局部分員工因不想接種疫苗，而向主管提供了偽造的接種紀錄，目前正被市府調查。（美聯社）
知情人士說，市消防局、清潔局部分員工因不想接種疫苗，而向主管提供了偽造的接種紀錄，目前正被市府調查。（美聯社）

市府此前要求所有公務員必須接種新冠疫苗，否則將被放無薪假；不過市消防局、清潔局部分員工因不想接種疫苗，而向主管提供了偽造的接種紀錄，目前正遭到市府調查。

紐約郵報根據市府知情人士報導，目前至少有消防局和清潔局的兩個部門的員工正接受調查，部分人使用了空白的接種卡自行填寫，有消防局人員更從該局布碌崙(布魯克林)總部及其他消防局接種點盜竊空白接種卡；消防局已在10月30日發出備忘錄警告員工，為應付強制接種令而偽造或篡改接種紀錄，可能被控刑事重罪。

消防局知情者說，消防局高層已將偽造接種紀錄的調查事宜通知至少一家工會，即Local 2507 Uniformed EMTs and Paramedics，「這些人已經陷入大麻煩。」

部分消防局員工可以獲得空白接種卡，因為該局的事故處理小組(Incident Management Team)此前負責向該局和市府其他部門分發疫苗；知情人士說，部分被盜的空白接種卡可能已被非法出售，「調查已經涉及Venmo轉帳紀錄。」同時，一名消防局急救巡官(EMS lieutenant)可能是此案的中心人物。

消防局發言人和急救員工會14日均拒絕對此作出評論。

清潔局員工接種紀錄造假的情況也較為嚴重，目前已有至少50人被停職，可能涉及多達150人；清潔局消息人士表示，相關人員稱在從史泰登島和布碌崙的CVS藥房人員處偽造接種紀錄，藥房人員可能向州府系統中提交偽造的接種紀錄，謊稱相關清潔局人員已接種單劑嬌生疫苗；但州府從未給CVS藥房分發嬌生疫苗，騙局不攻自破。

另一位知情人士說，大多數被指偽造接種紀錄的清潔局員工來自於史泰登島的兩個工作站；對此，清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)確認，該局的確在積極調查員工偽造接種紀錄一事，並已知會市調查局，「這些是非常令人擔憂的指控，我們將認真調查；接種疫苗對公共健康很重要，我們不會容忍任何偽造接種紀錄、應付強制接種令的行為，所有提交虛假接種紀錄的員工將被立刻停職停薪。」

疫苗 布碌崙 史泰登島

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