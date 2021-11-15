紐約州線上駕照筆試 揭替考作弊

疫情以來，紐約州DMV嚴格限制辦事人數，筆試也可在線上進行。(本報檔案照)

在新冠疫情期間，紐約州 汽車監理廳(Department of Motor Vehicles)擴大線上服務，開放民眾可以透過線上考筆試，以取得實習駕照 (learner permit)；不過DMV 新近表示，有不少人利用該便民服務，在網路筆試時替考作弊。

由於疫情影響，DMV實體考試場次遭到壓縮或甚至取消，去年9月州府允許申請實習駕照以及車輛登記等作業都可在線上完成，而在線駕照筆試包括50個問題，約45至60分鐘內可答完，通過測試者會收到包括進一步獲取實習駕照指示的郵件。

美聯社14日報導，DMV表示，自計畫施行以來，有許多受測者花費了不到七分鐘的時間，就完成50道考題，且取得高分；由於該狀況出現頻繁，日前包括紐約州在內共七個州的DMV，開始統計有多少受測者通過線上考試，但後來發現在考試中拍攝的監考照片有問題。

在四天的統計結果下，共有1500人通過線上考試後，到DMV領取實習駕照，不過其中卻有464人疑似作弊；其中有超過50人選擇直接放棄而非重新接受考試，另外410人重新考試後無法通過；當局懷疑上述人士找人替考。

紐約上州倫斯萊爾郡(Rensselaer County)DMV員工梅洛拉(Frank Merola)表示，這些重新接受考試者僅需回答20道問題，而他們坐在那裡45分鐘都無法完成考試；梅洛拉說：「有一個人日前在線上考試，期間拍到的第一張照片，他還坐在那裡答題，但接下來三張照片就不見人影，當然他只花了六、七分鐘就通過了線上考試，但是最後我們沒有發實習駕照給他。」

由於在過去幾年內，全美DMV針對考駕照的規則和相關法律修改，禁止保留申請人的個人訊息超過六個月，並降低驗證個人身分的安全門檻，一些DMV職員認為，這也是造成考試舞弊的原因之一。

近日DMV才開始實行在民眾線上考試期間，拍攝四張考試中的監考照片，當民眾到DMV領取駕照時，職員會將照片與本人做比較，確保考試者為本人；DMV發言人Tim O'Brien表示，將會持續監控相關數據，以確保線上筆試的完整性和安全性。