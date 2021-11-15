6000人…紐約市警局申請接種豁免最多 是消防局3倍

紐約市警局申請新冠疫苗接種豁免人數，是排在第二位的消防局三倍多。(Getty Images)

紐約市 府此前要求所有公務員必須接種新冠疫苗 ，否則將被放無薪假，但允許公務員申請健康或宗教原因的豁免；數據顯示，市警局是申請接種豁免人數最多的部門，共有超過6000員警申請豁免，人數是排在第二位的消防局三倍多。

公務員提交豁免接種申請後，將由市府各部門仲裁，結果揭曉之前須接受每周檢測；根據市府日前公布的數據，市警局有6170人申請宗教或健康原因豁免接種新冠疫苗，約占其總人數5萬2100人的11%，在全市各部門中最多；目前市警局的接種率約為86%。

數據顯示紐約市警局共有超過6000人申請新冠疫苗接種豁免。（市長辦公室提供）

全市範圍內，共有約1萬4400名公務員申請接種豁免；申請人數排在市警局之後的是消防局，共有1850人申請豁免，占其總人數的10%；第三位是市清潔局，共有1310人申請豁免，占總人數的12%。

根據市府政策，所有的借重豁免申請，必須在申請提出後七日內出結果；市警總局局長希爾(Dermot Shea)此前表示，如果警員拿不到接種豁免，相信最終會接種，「如果我們以合理的原因拒絕豁免申請，我預計有很多人將會去接種。」

目前，市消防局的接種率已達到89%，消防員接種率為86%；市消防局助理局長古德曼(Joshua Goodman)表示，「我們尊重所有人根據政黨流程提交豁免接種申請的權利；過去三周以來，消防局的接種率已經有很大提升，目前我們的人力已經恢復到正常水平，事故響應時間也沒有增加。」

市府將根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的指導對公務員提出的豁免申請進行評估；其中，宗教原因豁免的正當理由須基於「虔信宗教、道德或倫理上的信仰」，而非基於「個人、政治或哲學偏好」；如果首次申請被拒，公務員也可以提出上訴，由市府組成相關小組或仲裁機構仲裁；仲裁結果將是最終決定，市府表示所有申請結果都將於25日前出爐。