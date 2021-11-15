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紐約市塞車回到疫情前 但法拉盛專用道使公車加速

記者張心／紐約報導
法拉盛公車專用道計畫的實施後，使公車的行駛速度提高了51%，但是私家車被禁止通行，導致社區商家失去大批客源。(記者牟蘭／攝影)
法拉盛公車專用道計畫的實施後，使公車的行駛速度提高了51%，但是私家車被禁止通行，導致社區商家失去大批客源。(記者牟蘭／攝影)

疫情對出行的影響似乎已經不復存在，紐約市再次回到交通壅堵的狀態，除了開設公車專用道的街區以外，全市五大區公車速度急遽下降；市府在考慮加開更多公車專用道之餘，也計畫安裝更多監控攝像頭執法，並啟動堵車費計畫(Congestion-Pricing)。

根據大都會運輸署(MTA)統計數據，在剛過去的10月，全市五個區公車速度下降，平均公車時速變為7.9哩，與去年同期的時速8.3哩相比，下降了4.8%。

原因歸咎於近幾個月以來，全市出行交通幾乎已恢復到疫情前的水平，街道壅堵再次成為頻發的問題。根據MTA統計，9月全市出行汽車數量為2710萬輛，僅比2019年同期低2.6%，「我們擔心一旦這種情況持續惡化，公車速度只會變得更慢。」乘客聯盟(Riders Alliance)副主任皮爾斯(Caitlin Pearce)表示。

10月期間，曼哈頓公車速度為全市最慢，時速只有六哩；布碌崙排名倒數第二，為七哩；布朗士為7.4哩，皇后區為8.8哩時，人口最少的史泰登島以13.8哩的速度位居全市之首。

與去年同期相比，乘客在公車站的平均等待時間增加了43秒，乘車時間延長了1分24秒。而相比疫情前，全市公車客流量只有之前的69%，每日乘客數約150萬。

「然而開設公車專用道的街區卻相反。」皮爾斯表示，皇后區法拉盛公車專用道使其行駛速度提高了51%；曼哈頓華盛頓高地181街的速度提高了 36%，「這證明公車專用道確實有效，應該成為政府的首要任務。」

不過法拉盛的公車專用道飽受社區批評，商家和居民均指責交通當局為公車提速的方式是禁止私家車在緬街(Main St.)通行，讓社區商家付出了流失客源的巨大經濟代價。

並非所有街區的公車道試點都成功，布碌崙市中心杰伊街(Jay St.)的公車道雖在去年開局良好，但近幾個月放慢了速度，原因在於越來越多私家車違規通行。MTA發言人對此表示，已經撥款8500萬元用於公車道攝像頭執法，目標於2023年在全市85%的專用道配備攝像頭；除此之外，MTA還考慮在曼哈頓下城啟動堵車費計畫，以鼓勵市民選擇公共交通出行。

法拉盛公車專用道計畫的實施後，使公車的行駛速度提高了51%，但是私家車被禁止通行...
法拉盛公車專用道計畫的實施後，使公車的行駛速度提高了51%，但是私家車被禁止通行，導致社區商家失去大批客源。(本報檔案照)

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