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紐約州開放10大型疫苗站 為兒童接種

記者顏潔恩／紐約報導
（路透）
（路透）

州長霍楚(Kathy Hochul)13日宣布，紐約州目前已開放十個大型疫苗接種點，為5至11歲孩童打針，呼籲家長帶孩童接種，幫助控制疫情；另外她宣布全州範圍內設立全新的14個「返校接種」(VaxtoSchool)臨時接種點，同樣致力於推動青少年接種。

大型疫苗接種點設於大紐約州博覽會(Great New York State Fair)、古西堡州大(SUNY Old Westbury)、Crossgates購物中心(前Lord & Taylor商店)、Rochester Educational Opportunity Center、石溪州大(SUNY Stony Brook)、國民兵基地軍械庫隊（National Guard Armory)、布法羅大學水牛城南校(University at Buffalo South Campus)。

位於紐約市的三處地點是皇后區的Aqueduct Racetrack、布碌崙(布魯克林)的福斯學院(Medgar Evers College)、以及布朗士的Bay Eden老人中心；預約請瀏覽covid19vaccine.health.ny.gov。

霍楚還公布14個「返校接種」的活動地點，將部署移動接種巴士，在公共場所讓民眾更方便地接種；大多地點設於紐約上州，三處設於南部，其中唯一在紐約市的是布碌崙的Christ Fellowship Baptist教堂。

各接種點提供的疫苗品牌不同，且大多數只為12歲以上的人打針；9月下旬起至今州府已在全州設立165個「返校接種」點，遠超預期的120個點，以滿足社區的需求。

霍楚表示，隨著5歲至11歲孩童允許接種疫苗後，州府不斷鼓勵家長盡快聯繫兒科醫生或醫療服務提供者，現在則設立更多專門的孩童接種點，為家庭提供便利；截止當前，介於該年齡段的5萬名孩童已完成接種，州府辦公室再提醒孩子接種時一定確保施打輝瑞(Pfizer)疫苗，目前其他的疫苗品牌還未授權給孩童接種。

州府目前在全州範圍內設立「返校接種」臨時接種點。(州長辦公室提供)
州府目前在全州範圍內設立「返校接種」臨時接種點。(州長辦公室提供)

紐約市 疫苗 霍楚

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