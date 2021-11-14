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梅西感恩節遊行 尤達、皮卡丘試飛亮相

記者牟蘭／紐約報導
「梅西感恩節大遊行」亮相的巨型氣球包括寶可夢的皮卡丘。(取自梅西百貨推特)
「梅西感恩節大遊行」亮相的巨型氣球包括寶可夢的皮卡丘。(取自梅西百貨推特)

紐約市感恩節重頭戲的「梅西感恩節大遊行」(Macy's Thanksgiving Day Parade)今年全面回歸，將迎來「尤達寶寶」(Baby Yoda)、寶可夢、Ada Twist與新版的麥當勞叔叔等新造型氣球，13日這些氣球在法拉盛花旗球場(Citi Field)的彩排儀式上首次亮相。

今年第95屆梅西感恩節大遊行於13日舉辦氣球測試活動，數百名工作人員當天上午手捧氣球在戶外試跑，展出高度39至51呎的巨型氣球，其中不乏此次遊行中首次展出的新造型。

本次新亮相的巨型氣球包括41吋高、29吋長的尤達寶寶，寶可夢的皮卡丘、Ada Twist、伊布以及梅西感恩節大遊行的先驅Tony Sarg等角色；此外，這場遊行還將展出第五代麥當勞叔叔的氣球，替代三年前遊行中損壞的舊造型。

梅西感恩節大遊行執行總監考斯(Will Coss)表示，當天的測試活動旨在為遊行當天的氣球起飛做準備，幫助工作人員應對遊行日的天氣變化，「我們通過一系列的步驟檢測氣球的飛行情況，以確保氣球安全升空飛行」。

對於此次展出的新巨型氣球，考斯說梅西感恩節大遊行的目的之一，就是放大這些生活中的卡通玩偶，帶給觀眾驚喜與愉快，「巨型氣球是此次遊行的標誌性活動之一，我們非常興奮把尤達寶寶帶到現實生活中」。

今年的遊行還將展出15個巨型氣球、28輛花車、36個傳統和創新的充氣玩偶、超過800多個小丑、十個遊行樂隊、九個表演團體，以及為接下來聖誕節暖身的聖誕老人；遊行將於25日(周四)上午9時開始，所有參加遊行的志工和工作人員都需接種新冠疫苗。

「梅西感恩節大遊行」亮相的巨型氣球包括41吋高、29吋長的尤達寶寶。(取自梅西百...
「梅西感恩節大遊行」亮相的巨型氣球包括41吋高、29吋長的尤達寶寶。(取自梅西百貨推特)

遊行 梅西 工作

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