高速路追緝戰 持槍男遭警擊斃

面對嫌犯的威脅，警方最終開槍射擊。(目擊者提供)

布碌崙 (布魯克林)貝爾公園大道(Belt Parkway)日前上演一場高速公路追緝戰，一名65歲男子在發現警車接近後，加快車速逃走引發懷疑，後來遭警方包圍時持槍下車；警方多次叫他放下武器，可男子不配合，最終被開槍擊斃，警方目前正調查此人是否利用警員開槍自殺(suicide-by-cop)。

消息指出，該名駕駛是居住在布碌崙的阿斯塔利塔(Brian Astarita)，11日下午4時左右，市警高速公路巡邏隊一名女警巡邏時，靠近其駕駛的灰色大切諾基(Jeep Cherokee)轎車；阿斯塔利塔隨即踩油門拉開距離，引起懷疑，警員於是追上前。

警員超過對方的車子停在前方，駕駛直接撞上車尾，徑直往東前行；第二隻巡邏隊在要求支援下作出回應，成功在距離Bay Parkway大道入口以東不遠的距離攔截阿斯塔利塔，據知情者描述，他下車後走到後座拿一把黑色手槍，接著朝警員們走近。

警察 多次隔空叫他丟下手裡的武器，然而他仍自顧自地朝警察的方向走去，之後兩名警員幾乎同時開槍，嫌犯身上多處中彈；隨後送到信義會醫療中心(Lutheran Medical Center)搶救，不久後宣告身亡。

目擊者表示，阿斯塔利塔嘴裡不停叨念著「你阻止不了我，你要讓我走，你一定要讓我走」，之後預備著將手槍舉起來，警方別無他法而開槍；就算男子中槍倒在地上後，依然試圖開槍還擊，「他們(警察)沒有想要做到那一步，但那人很明顯要開槍，警方還能做什麼?」

死者的手槍已在現場尋獲，此前有七次逮捕紀錄，該案件造成貝爾公園大道雙向大道都陷入交通壅堵數小時，但在當日晚間已恢復正常；據知情人士透露，他很有可能故意作出威脅舉動，促使警方朝他開槍。

該案件引起當地華社關注，州眾議員寇頓(William Colton)也在社群媒體上解釋事情的來龍去脈，惋惜涉案人最終以斃命收場，警方應展開完整的調查；他同時也讚賞紐約市 警為保護社區付出的努力。